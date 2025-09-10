Amplio triunfo de Fuerza Patria en Escobar

A nivel local el oficialismo ha logrado un amplio triunfo al computarse más del 33% de las mesas del distrito.

Eduardo Gianfrancesco, primer candidato a concejal de La Libertad Avanza, y principal coordinador de Javier Milei en Escobar salió a reconocer la derrota y se comunicó con el intendente Ariel Sujarchuk para felicitarlo y reconocer el triunfo de Fuerza Patria en todas las localidades.

Hasta las 20 los números arrojaban que Fuerza Patria estaría llegando al 50% de los votos, mientras que La Libertad Avanza estaría por debajo de los 35 puntos.

En la Casa del Partido Justicialista de Escobar en medio de una importante algarabía la primera candidata de Fuerza Patria Laura Cejas junto a Juan Manuel Ordoñez festejaron junto al intendente de Escobar y una inmensa cantidad de vecinos y funcionarios de distintas áreas.

Recién a partir de las 21 horas se conocerán los primeros cómputos oficiales. Sin embargo hasta el momento los resultados dan cuenta de un holgado triunfo del oficialismo a nivel local y que se repite en la gran mayoría de los distritos de la provincia.

Cabe destacar que tanto en Garín como en Savio la lista que lideraba Laura Cejas logró la mayor diferencia que superaría en algún caso el 60%. Incluso en Belén de Escobar donde los sondeos hablaban de paridad o empate técnico también gana Fuerza Patria.