Elecciones en Escobar

Como ya ocurrió en años anteriores la falta de asistencia o impuntualidad de los presidentes de mesas provocó que en muchas escuelas se demorara notablemente el inicio del acto eleccionario. En algunos casos, y como también es habitual las fuerzas de seguridad obligaron a los primeros votantes que llegaron a las mesas a ocupar estos cargos.

Hasta el mediodía de hoy, los comicios en Escobar se desarrollaron con total normalidad en un clima de tranquilidad y sin ningún tipo de denuncias.

El intendente de Escobar Ariel Sujarchuk, luego de emitir su voto agradeció las condiciones del tiempo que jugaron a favor de que la gente pueda ir a hacer uso del derecho al voto: «Gracias a Dios hoy es un día espléndido, soleado… en este momento les quiero contar que si bien hubo demoras del correo argentino en la entrega de las urnas y algunas mesas se demoraron, las 97 escuelas y las 621 mesas están todas habilitadas, para que puedan votar los casi 220.000 electores escobarenses y ejercer con tranquilidad su derecho al voto». Como cada domingo de elecciones Sujarchuk acompañó a cada miembro de su familia a votar y luego el tradicional almuerzo de pastas. «Es más rápido, no hay tiempo para hacer asado» – remato sonriente.

También asistieron a las urnas la 1ra. y 2do. candidato por la lista de Fuerza Patria, Laura Cejas y Juan Manuel Ordoñez.

La candidata se encontraba visiblemente sensible ya que en cada elección ella se acercaba a la urna con su padre, que falleció pocas semanas atrás . Tras sufragar su voto, Cejas señaló: «Ahora a reunirnos en familia, para nosotros es un día muy especial. mi papá siempre fue impulsor de la democracia así que valoraba mucho el acto cívico de venir a votar. Así que estaremos juntos esperando los resultados.

En tanto el segundo candidato por la lista de Fuerza Patria, el Dr. Juan Manuel Ordoñez, actual Secretario de salud de la comuna expresó: «En un día hermoso fui a votar e instó a todos los vecinos que se expresen en las urnas. Cada voto debe ser escuchado!»

En cuanto al 1er. candidato de La Libertad Avanza, Eduardo Gianfrancesco, en esta oportunidad le tocó votar en el Colegio Nicolás Avellaneda. «Les pido a los vecinos que se acerquen a votar esta elección es muy pareja y podemos ganar. Podemos hacer historia y terminar con el kirchnerismo en Escobar» – dijo; palabras que repitió durante toda su campaña.