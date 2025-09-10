Gracias a su arma no letal, un policía municipal detuvo a un delincuente que intentó robar un auto

El accionar rápido y profesional de un agente de la Policía Municipal de Escobar y el uso adecuado de un arma no letal tipo Byrna, fueron clave para impedir el robo de un vehículo y reducir sin daños mayores a un delincuente que reaccionó de forma violenta ante la presencia policial.

El hecho ocurrió el sábado, alrededor de las 18 horas, en la intersección de las calles Los Tulipanes y Estrella Federal, en la localidad de Belén de Escobar, cuando un hombre que se encontraba en una parrilla observó a una persona desconocida dentro de su vehículo particular. De inmediato, alertó a una patrulla municipal que se encontraba en recorrida preventiva por la zona.



Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el sospechoso estaba dentro del auto y tenía una de las ventanillas baja. Se decidió la rápida intervención y el delincuente intentó agredir con golpes a un policía municipal. En ese momento uno de los agentes procedió al uso del arma no letal Byrna y lograron reducir al hombre priorizando la integridad física de las personas presentes en las cercanías, de los demás efectivos que participaron del hecho y del propio delincuente. Minutos después arribaron al lugar móviles del Comando de Patrullas, quienes trasladaron al agresor a la Comisaría 1ra de Belén de Escobar. Cabe destacar que, si bien el detenido no presentaba signos visibles de alteración en el momento, familiares que se acercaron posteriormente afirmaron que el hombre tiene antecedentes de problemas de salud mental. Por otra parte, la víctima del intento de robo fue acompañado a la comisaría para formalizar la denuncia y aportar detalles de lo sucedido.



Este nuevo hecho demuestra una vez más la importancia de que la Policía Municipal cuente con herramientas de disuasión no letales, que permiten intervenir en situaciones de riesgo con eficacia y sin necesidad de recurrir a las armas de fuego, garantizando una respuesta rápida y responsable.





