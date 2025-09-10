De Garín a la cima: “Yacaré” Benítez gana el título argentino en el Microestadio Municipal

David “Yacaré” Benítez logró un contundente triunfo en Garín, consagrándose campeón argentino supermediano, tras un espectacular nocaut en apenas 35 segundos, frente al neuquino Germán Tapia. La pelea histórica, celebrada en el Microestadio Municipal de esa localidad, combinó la emoción deportiva del boxeador, quien ganó el título frente a sus seres queridos en su ciudad natal, con una acción solidaria a beneficio del Hospital del Bicentenario.

Formado en el gimnasio familiar Corrientes Box del barrio La Loma, Benítez comenzó su carrera profesional después de competir en torneos de las ligas metropolitanas y el Torneo de las Estrellas. El garinense estaba muy bien preparado para esta pelea: venía de coronarse campeón sudamericano mediopesado. En la noche del viernes reafirmó su excelente momento profesional rodeado de quienes lo vieron crecer como deportista, incluyendo al intendente Ariel Sujarchuk.



“Realmente es un orgullo ver a un talento escobarense triunfar, pero que – como en el caso del “Yacaré”- suceda en su ciudad, en Garín, genera el doble de emoción. Estas son las oportunidades que queremos para nuestros jóvenes y las promovemos desde todas las aristas: con fondos para los clubes de barrio, con incentivos para los atletas, y también con obras como esta, un Microestadio que esta noche fue colmado de personas que vinieron a ver la consagración de un querido vecino”, expresó el intendente.



“Estuve 20 años preparándome para este día, para ganar un título argentino. Me rankea muy bien mundialmente, y pelear en Garín, lo que soñé de chico, lo estoy logrando. Luché, lo di todo y gané, ahora quedo en la historia”, explicó Benítez.



El evento fue transmitido en vivo por Fox Sports para todo el país y América Latina. La entrada al evento fue gratuita, aunque se ofreció la opción de adquirir un bono contribución para el Hospital del Bicentenario, lo que permitió que se alcanzara una recaudación benéfica de 2 millones de pesos.





