¡Volvieron las Bicis!

Gracias al trabajo articulado de la Municipalidad de Escobar y la inversión privada del Banco Macro, volvió el Sistema Las Bicis al partido de Escobar, una iniciativa que promueve la movilidad sostenible y accesible para todos. El programa incorpora 180 bicicletas distribuidas en 32 estaciones estratégicas que conectan Garín, Belén de Escobar e Ingeniero Maschwitz.

“Nos alegra mucho que una nueva empresa se instale en nuestro distrito, y aún más que lo haga con una actitud de compromiso social. Estamos trabajando no solo en la incorporación de bicicletas, sino también en soluciones tecnológicas integradas, como la aplicación ciudadana Escobar 360, que mejorará la conexión entre la comunidad y los servicios municipales. Esta iniciativa, financiada también por la empresa, forma parte del proyecto Escobar del Futuro, donde tecnología y cuidado del ambiente se unen para que todos podamos disfrutar de la ciudad”, afirmó Sujarchuk.



En ese marco, se realizó una bicicleteada desde Av. El Dorado y Patricios hasta el Parque Papa Francisco de Ingeniero Maschwitz, que contó con la participación del intendente Ariel Sujarchuk y del gerente de Banca Individuos de Banco Macro, Guillermo Jejcic. También se realizaron talleres de reparación de bicicletas, propuestas de educación ambiental y seguridad vial, además de espectáculos deportivos y culturales para toda la familia. Además, las unidades cuentan con canastos equipados con paneles solares para la carga de la batería de la traba y sistema GPS integrado para un mejor funcionamiento.



El servicio está disponible todos los días del año de 6 a 22 horas. Cada viaje tiene un tiempo máximo de 60 minutos. Los vecinos y residentes de Escobar pueden acceder a través de la aplicación Escobar 360 (disponible en Apple Store y Play Store), mientras que los turistas extranjeros mayores de 18 años deben registrarse en la aplicación Las Bicis (Apple Store y Play Store). Los valores vigentes son de $225 por hora y $450 por día, mientras que el pase anual tiene un costo de $67.600 e incluye hasta cuatro viajes diarios durante todo el año. Quienes deseen más información deben ingresar a https://escobar.gob.ar/las- bicis/ .







