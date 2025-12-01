Un vehículo choco contra un poste en Maquinista Savio

Alrededor de las 22.30 de anoche, personal policial de Maquinista Savio acudió a un llamado por accidente de tránsito en la calle Carlos del García y Misiones de esa localidad. Al arribar ya se encontraban Bomberos voluntarios sofocando un foco ígneo en el rodado que momentos antes había colisionado contra un poste de luz. En el interior del vehículo se encontraban tres masculinos, el conductor de apellido Kalbermatter (18) y sus dos acompañantes de la misma edad fueron trasladados al Hospital Erill de Escobar para su atención mientras que una grúa retiro el automóvil trasladándolo a la seccional policial. Se abrió una causa caratulada “Lesiones Culposas”. Al momento se desconoce el motivo del siniestro aunque, fuentes policiales confirmaron a Realidades, que no habría involucrado otro vehículo.