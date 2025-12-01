El HCD aprobó por unanimidad el primer Plan Estratégico Territorial de la historia del partido de Escobar

Escobar dio un paso histórico en su ordenamiento urbano con la aprobación unánime, por parte del Honorable Concejo Deliberante, de la resolución que incorpora el proyecto de ordenanza del Plan Estratégico Territorial (PET) y solicita al Ejecutivo Municipal su elevación a la Dirección de Ordenamiento Urbano y Territorial de la Provincia. De esta forma, el distrito avanza hacia la validación de un plan integral, moderno y participativo, cuyo proceso comenzó en 2020 bajo el impulso del intendente Ariel Sujarchuk, con la activa intervención de la comunidad. Entre 2022 y 2024 se realizaron más de 30 mesas de debate en las que participaron activamente más de 3000 vecinos y vecinas de todas las localidades. Así, se diseñaron los futuros códigos de Ordenamiento Territorial, Parcelamiento, Edificación y de Espacio Público y Ambiental.



Con esta resolución, el PET ingresa a una nueva etapa institucional que consolida más de cuatro años de trabajo técnico, político y participativo. El proyecto fue entregado al Honorable Concejo Deliberante hace un año. Gran parte de las propuestas que componen el PET fueron aportadas por los propios vecinos y vecinas del distrito. Una vez que la Provincia emita sus devoluciones, el proyecto volverá a instancias de participación ciudadana para sumar ese insumo y continuar con un proceso transparente, abierto y con control social, que incluirá un nuevo paso por el HCD.



“Este Plan Estratégico Territorial proyecta Escobar por 35 años dándole certidumbre a nuestro distrito, ya que garantiza una política de Estado más allá de las alternancias partidarias y nos marca un rumbo colectivo. Es un plan con indicadores territoriales, con la mayor preservación ambiental que haya tenido el distrito, que regula y ordena situaciones históricas, que limita la construcción de barrios cerrados en zonas no habilitadas, que ordena la actividad comercial y que, principalmente, consolida una identidad común”, sostuvo el intendente Ariel Sujarchuk.



El PET es una herramienta fundamental de planificación sin precedentes en la historia del partido de Escobar, que busca reorganizar el territorio para promover el desarrollo socioeconómico, la integración social y la sostenibilidad ambiental. “Quiero destacar el trabajo conjunto de la presidenta del HCD, María Laura Guazzaroni; el secretario de Planificación e Infraestructura, Diego Benítez; la secretaria de Planificación Territorial y Espacio Público, Verónica Sabena; el arquitecto Gustavo Darrigo y el ingeniero Guillermo Bochatón en la coordinación de este proyecto”, añadió Sujarchuk.



El Código de Ordenamiento Territorial zonifica el distrito y fija usos posibles del suelo para cada zona, capacidad constructiva y ordenadores morfológicos. El Código de Parcelamiento, establece normas para los nuevos loteos en el distrito. El Código de Edificación es otro elemento inédito en la historia de Escobar, ya que establece normas para las distintas etapas de las obras particulares, desde la presentación de planos sobre los proyectos hasta su ejecución. El Código de Espacio Público regula la construcción y usos de parques y plazas, la publicidad en la vía pública, y el cuidado del arbolado público. Por último, el Código Ambiental recopila las normativas vigentes y fija normas locales para la protección sostenible del distrito.



De esta manera, a partir del PET se podrá ordenar el crecimiento de las áreas urbanas, incrementar la superficie productiva tanto para la industria como para la producción rural, se preservará un total de 6500 hectáreas de islas y 3500 hectáreas de humedales y se crearán dos nuevas reservas naturales: Las Vizcacheras y la zona de la Escuela Nº 17 en las islas del Delta. A su vez, se reservará un total de 4800 hectáreas para uso rural exclusivo.