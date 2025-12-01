Emotivo acto de egreso de la primera camada de estudiantes del Colegio Preuniversitario Dr. Ramón A. Cereijo

En una jornada llena de emoción y orgullo, el Colegio Preuniversitario UBA Escobar Dr. Ramón A. Cereijo celebró el egreso de su primera cohorte y dio la bienvenida a los ingresantes 2026. Fue un momento fundacional para la institución, del que participaron familias, estudiantes, docentes y autoridades, y que reflejó el crecimiento del proyecto iniciado en 2019 y su rol cada vez más protagónico en el presente y el futuro educativo del partido de Escobar.
“Hoy logramos una conquista: no solo hay que alcanzar un sueño, hay que sostenerlo, incluso en las crisis y los momentos difíciles. Me emociona haber guiado este proceso y dejarle de legado a Escobar este colegio Cereijo. Le encomiendo a la comunidad que lo cuide, lo defienda, lo critique si hace falta y lo mejore, porque la educación nunca puede ser una variable de ajuste”, afirmó Sujarchuk, acompañado por la rectora Victoria Serruya y el presidente del Consejo Superior Académico, Leandro Rodríguez, quienes también ofrecieron palabras de reconocimiento para quienes finalizaron el ciclo secundario y de bienvenida para los que comenzarán a cursarlo en 2026.
El acto incluyó la proyección de un mensaje del gobernador Axel Kicillof, especialmente preparado para esta fecha, que destacó el camino recorrido y el compromiso de toda la comunidad educativa: “Quería mandarles un saludo y felicitarlos. Tienen que trabajar por ustedes, por sus familias, sus amigos y su comunidad, pero también por el país, porque lo que hicieron es fruto del esfuerzo de todos para sostener una educación pública, de calidad y de excelencia para nuestros pibes y pibas”.
Luego se entregaron diplomas y distinciones a los alumnos destacados, y los propios estudiantes presentaron una muestra artística basada en la identidad, la creatividad y el espíritu que caracteriza al colegio.
Antes del acto principal, se descubrieron distintas placas conmemorativas: una dedicada a la primera camada de egresados y otras en reconocimiento a las empresas privadas que colaboraron con la construcción del edificio.
Con una matrícula que este año alcanzó los 768 estudiantes, más de 500 aspirantes al curso introductorio y 128 nuevos ingresantes, el Colegio Preuniversitario UBA Escobar continúa consolidándose como un espacio de excelencia académica y de construcción de oportunidades reales para miles de familias.
Emotivo acto de egreso de la primera camada de estudiantes del Colegio Preuniversitario Dr. Ramón A. Cereijo
En una jornada llena de emoción y orgullo, el Colegio Preuniversitario UBA Escobar Dr. Ramón A. Cereijo celebró el egreso de su primera cohorte y dio la bienvenida a los ingresantes 2026. Fue un momento fundacional para la institución, del que participaron familias, estudiantes, docentes y autoridades, y que reflejó el crecimiento del proyecto iniciado en 2019 y su rol cada vez más protagónico en el presente y el futuro educativo del partido de Escobar.