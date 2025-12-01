Emotivo acto de egreso de la primera camada de estudiantes del Colegio Preuniversitario Dr. Ramón A. Cereijo

En una jornada llena de emoción y orgullo, el Colegio Preuniversitario UBA Escobar Dr. Ramón A. Cereijo celebró el egreso de su primera cohorte y dio la bienvenida a los ingresantes 2026. Fue un momento fundacional para la institución, del que participaron familias, estudiantes, docentes y autoridades, y que reflejó el crecimiento del proyecto iniciado en 2019 y su rol cada vez más protagónico en el presente y el futuro educativo del partido de Escobar.



“Hoy logramos una conquista: no solo hay que alcanzar un sueño, hay que sostenerlo, incluso en las crisis y los momentos difíciles. Me emociona haber guiado este proceso y dejarle de legado a Escobar este colegio Cereijo. Le encomiendo a la comunidad que lo cuide, lo defienda, lo critique si hace falta y lo mejore, porque la educación nunca puede ser una variable de ajuste”, afirmó Sujarchuk, acompañado por la rectora Victoria Serruya y el presidente del Consejo Superior Académico, Leandro Rodríguez, quienes también ofrecieron palabras de reconocimiento para quienes finalizaron el ciclo secundario y de bienvenida para los que comenzarán a cursarlo en 2026.



El acto incluyó la proyección de un mensaje del gobernador Axel Kicillof, especialmente preparado para esta fecha, que destacó el camino recorrido y el compromiso de toda la comunidad educativa: “Quería mandarles un saludo y felicitarlos. Tienen que trabajar por ustedes, por sus familias, sus amigos y su comunidad, pero también por el país, porque lo que hicieron es fruto del esfuerzo de todos para sostener una educación pública, de calidad y de excelencia para nuestros pibes y pibas”.



Luego se entregaron diplomas y distinciones a los alumnos destacados, y los propios estudiantes presentaron una muestra artística basada en la identidad, la creatividad y el espíritu que caracteriza al colegio.



Antes del acto principal, se descubrieron distintas placas conmemorativas: una dedicada a la primera camada de egresados y otras en reconocimiento a las empresas privadas que colaboraron con la construcción del edificio.



Con una matrícula que este año alcanzó los 768 estudiantes, más de 500 aspirantes al curso introductorio y 128 nuevos ingresantes, el Colegio Preuniversitario UBA Escobar continúa consolidándose como un espacio de excelencia académica y de construcción de oportunidades reales para miles de familias.