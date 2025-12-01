Finde en Escobar: el evento “Best Trick”, la comedia “Fuerza Profes” y un concierto de la Orquesta de Cámara de Escobar son los eventos destacados

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan el evento de skate “Best Trick”, el show de comedia “Fuerza Profes” y un concierto de la Orquesta de Cámara de Escobar, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este viernes, a las 18 horas en el anfiteatro de la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), con la competencia del taller de freestyle de JuveActiva. Quienes quieran participar deberán inscribirse allí mismo llevando un alimento no perecedero o una prenda de vestir en buen estado. También, a la misma hora en la plaza, tendrá lugar un taller de básquet. Luego, a las 20 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), se realizará el habitual taller de danza urbana. Más tarde, a las 21 horas en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), se presentará el comediante Javier Guerrero con su espectáculo de comedia “Fuerza Profes”.



El sábado, a partir de las 10 horas en el anfiteatro El Dorado (El Dorado y Las Heras, Ingeniero Maschwitz), se realizará el taller de percusión Metabombo a cargo del profesor Camilo Carabajal. Por la tarde, a las 18 horas en el skatepark de la Plaza El Dorado, estará la muestra de destrezas sobre skate “Best Trick” con categorías amateur y avanzados. Cabe aclarar que, en caso de lluvia, el evento podría ser suspendido. Además, el Cine Italia proyectará las películas “Zootopia 2” a las 17 horas en 2D y a las 19:30 horas en 3D, y “Wicked: Por Siempre” a las 22 horas.



El domingo, a las 17 horas en el anfiteatro El Dorado, se desarrollará con entrada libre y gratuita un Encuentro Coral del que participarán el Coro Rinascere, el Coro Stella Maris y el Coro Popular Municipal de Escobar. Más tarde, a las 19 horas en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar), tendrá lugar la jornada cultural “Encuentro Vivencial” a cargo de María Ruiber. A la misma hora, en el Teatro Seminari, se presentará la Orquesta de Cámara de Escobar con un concierto dedicado a la obra del maestro Norberto Alonso. La función será a beneficio de los Bomberos Voluntarios de Escobar. En caso de lluvia, la actividad será suspendida. Luego, a las 19:30 horas en el Seminari, se realizará el encuentro “Milonga de Noviembre” con muestras, clases abiertas y un seminario para bailarines a cargo de Susana Rojo.