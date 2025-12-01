Interes general

Finde en Escobar: el evento “Best Trick”, la comedia “Fuerza Profes” y un concierto de la Orquesta de Cámara de Escobar son los eventos destacados

29 noviembre, 2025
Realidades de Escobar

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan el evento de skate “Best Trick”, el show de comedia “Fuerza Profes” y un concierto de la Orquesta de Cámara de Escobar, además de otras propuestas culturales.

Las actividades comienzan este viernes, a las 18 horas en el anfiteatro de la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), con la competencia del taller de freestyle de JuveActiva. Quienes quieran participar deberán inscribirse allí mismo llevando un alimento no perecedero o una prenda de vestir en buen estado. También, a la misma hora en la plaza, tendrá lugar un taller de básquet. Luego, a las 20 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), se realizará el habitual taller de danza urbana. Más tarde, a las 21 horas en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), se presentará el comediante Javier Guerrero con su espectáculo de comedia “Fuerza Profes”. 

El sábado, a partir de las 10 horas en el anfiteatro El Dorado (El Dorado y Las Heras, Ingeniero Maschwitz), se realizará el taller de percusión Metabombo a cargo del profesor Camilo Carabajal. Por la tarde, a las 18 horas en el skatepark de la Plaza El Dorado, estará la muestra de destrezas sobre skate “Best Trick” con categorías amateur y avanzados. Cabe aclarar que, en caso de lluvia, el evento podría ser suspendido. Además, el Cine Italia proyectará las películas “Zootopia 2” a las 17 horas en 2D y a las 19:30 horas en 3D, y “Wicked: Por Siempre” a las 22 horas. 

El domingo, a las 17 horas en el anfiteatro El Dorado, se desarrollará con entrada libre y gratuita un Encuentro Coral del que participarán el Coro Rinascere, el Coro Stella Maris y el Coro Popular Municipal de Escobar. Más tarde, a las 19 horas en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar), tendrá lugar la jornada cultural “Encuentro Vivencial” a cargo de María Ruiber. A la misma hora, en el Teatro Seminari, se presentará la Orquesta de Cámara de Escobar con un concierto dedicado a la obra del maestro Norberto Alonso. La función será a beneficio de los Bomberos Voluntarios de Escobar. En caso de lluvia, la actividad será suspendida. Luego, a las 19:30 horas en el Seminari, se realizará el encuentro “Milonga de Noviembre” con muestras, clases abiertas y un seminario para bailarines a cargo de Susana Rojo.