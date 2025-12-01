Con nuevo DT, Atlético Escobar enfrentará a Las Malvinas, de La Plata, por la segunda ronda del Torneo Federal Regional Amateur

Atlético Escobar afrontará la segunda ronda de la Región Pampeana Norte del Torneo Federal Amateur con nuevo entrenador. La dirigencia anunció la incorporación de Darío Bringas, de 51 años, y de pasado por Sportivo Las Parejas (Santa Fe), Juventud Unida y Atenas, ambos de Río Cuarto (Córdoba). Su debut será frente a Las Malvinas, de La Plata, en el partido de ida de la serie que se jugará el domingo 30 desde las 17 horas en el barrio San Carlos. La revancha está prevista para el domingo 7 de diciembre, en el estadio de Deportivo Armenio. En caso de igualdad en puntos y diferencia de goles, no habrá alargue y la llave tendrá definición por penales.



En el mismo comunicado, los directivos de Atlético Escobar se mostraron muy agradecidos con el anterior DT, Nahuel Simi, y todo su equipo por “el enorme trabajo realizado” y por haber armado “un plantel de gran calidez humana y profesional”. Concluye el texto posteado en redes sociales: “Confiaron en nuestro proyecto cuando apenas era un sueño y, con dedicación, compromiso y capacidad, lo convirtieron en realidad. ¡Éxitos Nahuel en los nuevos desafíos que te propusiste encarar!”.



Primero de la Zona 4 con tres victorias y un empate, 8 goles a favor y la valla invicta, Atlético mostró en esta primera parte un gran despliegue físico colectivo, un diverso abanico de jugadas preparadas y mucha presencia defensiva en las dos áreas: 5 de los 8 goles fueron marcados por defensas (dos de Nicolás Cupolo, dos de Matías Rodríguez y uno de Dante Verón). Los otros fueron convertidos por Pedro Szeszurack, Nahuel Luna y Martín Sosa.



Apadrinado por el futbolista Marcos Rojo, Las Malvinas, clasificó como segundo de la Zona 1, donde sumó 9 puntos -tres victorias y tres derrotas-, marcó 11 goles y recibió 9. Compartió grupo con Unidos de Olmos, Las Mandarinas de Brandsen y El Salado de General Belgrano.