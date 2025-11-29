Presupuesto Municipal 2026: prioridad para obras, salud y seguridad, y nuevos beneficios para contribuyentes, comercios e industrias

El Honorable Concejo Deliberante de Escobar aprobó por unanimidad el Presupuesto 2026 junto al proyecto de Ordenanza Fiscal y Tributaria, con el objetivo de garantizar servicios esenciales y seguir acompañando el esfuerzo de los contribuyentes y las PyMEs del distrito.



Según lo votado en sesión, el Presupuesto Municipal de 2026 será de $299 mil millones (un 38,4% más que el fijado en 2025) con un incremento en áreas que hacen al desarrollo, el cuidado, la prevención y el futuro de los escobarenses: en materia de obras e infraestructura la incidencia en el total del Presupuesto será del 29,5%, en salud del 25,9% y en seguridad del 12%. En tanto, se asignará un total de $3.489 millones para el programa Presupuesto Participativo, que tiene como objetivo ejecutar obras votadas por los vecinos y vecinas en cada barrio.



Ordenanza Fiscal: alivio, progresividad y simplificación



Debido a la delicada situación económica del país, el Municipio sostiene una política de actualización gradual de tasas. En este sentido, luego de tres años absorbiendo gran parte del impacto inflacionario, se aplicará en enero un ajuste del 20%, por debajo de la inflación acumulada. Estas son las principales medidas:



Tasa por Servicios Generales: los departamentos pagarán el 75% del valor que les corresponde como vivienda y seguirán los descuentos del 30% anual, 20% semestral y 10% por débito automático.



Eliminación del tributo por Inspección Veterinaria, Bromatológica y Desinfección, superando así las 120 tasas derogadas en los últimos años.



Impuesto Automotor: exención para vehículos modelo 2002 o anteriores y para motos de hasta 100 cc



Comercios e Industrias: se duplicará el umbral de facturación que define a los Grandes Contribuyentes, permitiendo que más de 200 PyMEs accedan a una alícuota menor.



Estas medidas tienen como objetivo proteger la economía de los contribuyentes, mantener ordenadas las cuentas públicas y sostener los niveles de inversión en áreas claves. El equilibrio entre actualización gradual de tasas, beneficios concretos y simplificación normativa permite seguir fortaleciendo la administración local sin trasladar cargas excesivas a vecinos y comercios.