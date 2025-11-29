Reconocimiento nacional a la estrategia de innovación de Escobar

El intendente Ariel Sujarchuk recibió el Premio “GovTech y Ciudades Inteligentes” 2025, otorgado por RECIA, Eamericas.org y Prince Consulting, que distingue a los municipios con una visión estratégica e innovadora en la gestión pública.



El jurado destacó que Escobar impulsa una agenda de ciudad inteligente, moderna y responsable, visible tanto en su marco normativo como en las herramientas tecnológicas que facilitan la vida de los vecinos. En ese sentido, destacaron la ordenanza de uso ético de la inteligencia artificial, la creación del Laboratorio de Innovación, el sistema de identidad digital municipal y el esquema de interoperabilidad que integra y simplifica trámites en todo el Estado local.



“Este premio reconoce un camino que construimos con responsabilidad: un Estado que innova para garantizar derechos y mejorar la vida cotidiana”, expresó Sujarchuk.



Entre los desarrollos evaluados, el premio valoró el impacto de Flora, que ya asiste a más de 230 mil personas; identidad digital escobar 360, Mi Bus y el Observatorio Urbano, que aportan información en tiempo real para organizar la movilidad; y la modernización del Centro de Monitoreo Unificado, que incorpora la intengencia artificial, analítica predictiva y equipamiento para fortalecer la prevención.