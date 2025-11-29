Proyectos de IA, seguridad y transporte, los ejes del encuentro de intendentes de la Región Norte 2 

Representantes de la Región Norte 2 (RN2) firmaron un convenio de cooperación para desarrollar e intercambiar experiencias en materia de aplicación de inteligencia artificial (IA) a las administraciones locales, como también en materia de seguridad y gestión de transporte. Del encuentro participaron los intendentes Ariel Sujarchuk (Escobar), Federico Achával (Pilar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Luis Mariano Martín (intendente interino de Exaltación de la Cruz), Santiago Laurent (secretario de gobierno de Pilar), Ignacio Pérez (secretario de gobierno de San Fernando), Elisa Abella (Secretaria de Inclusión, Cultura y Educación de Campana) y Javier Rehl (concejal de Escobar).



En la reunión, realizada en Puertos, Belén de Escobar, los participantes conversaron sobre la incorporación de la IA en los procedimientos administrativos y de servicios de los estados locales, y de alternativas para mejorar y sumar líneas interjurisdiccionales de transporte público. También intercambiaron datos sobre el mapa del delito de cada jurisdicción y de acciones exitosas en seguridad que se puedan replicar en otros distritos. Además, se repasaron agendas de actividades culturales y deportivas conjuntas para realizar en el corto plazo.



La Región Norte 2 (RN2) fue creada con el objetivo de fortalecer la articulación territorial, la planificación estratégica y la coordinación de políticas públicas regionales, facilitando la implementación de soluciones coordinadas para problemas comunes, optimizando recursos para así fortalecer las gestiones locales. Funciona a través de un Consorcio Regional, conformado por los intendentes de los municipios participantes, con autoridades designadas por períodos determinados, conforme a su estatuto interno. En ese contexto se llevan adelante reuniones periódicas, en las cuales se abordan temáticas de interés regional, se evalúa el estado de situación de los distintos ejes de trabajo y se definen acciones conjuntas.