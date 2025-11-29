Se viene el Finde Argento: pastas, panificados y vinos con increíbles descuentos

Descuentos del 25% en pastas frescas, 20% en vinos seleccionados y 40% en pan de campo son algunos de los beneficios del Finde Argento, una iniciativa de la Municipalidad de Escobar para promover el comercio local con promociones en panaderías, fábricas de pastas, vinotecas y restaurantes. Del 28 al 30 de noviembre, vecinas y vecinos podrán disfrutar de una comida bien nuestra, con pastas, pan y vino como protagonistas.



Más de 30 comercios de Belén de Escobar, Ingeniero Maschwitz, Loma Verde y Matheu ofrecerán promociones especiales, que incluyen 25% de descuento en efectivo, 2×1 en pastas y tragos clásicos, 20% off en vinos seleccionados, degustaciones a ciegas con botella de regalo, ofertas como 4×3 en cajas de pastas y combos desde $17.900, además de propuestas exclusivas por el Día de los Ñoquis el sábado 29.



Además, algunos locales tendrán hasta 40% de descuento en pan de campo y facturas en horarios determinados, postres a $4.000 y fuertes rebajas en facturas, medialunas y sándwiches de miga. Quienes paguen en efectivo o retiren en mostrador podrán acceder a más beneficios: docenas de facturas con 15 unidades, combos con vino a precios especiales y 15% a 20% de descuento en pastas frescas, vinos y pastas gourmet.



Toda la información, comercios participantes y promociones completas están disponibles en: escobar.gob.ar/findeargento.