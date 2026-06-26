Un paso atrás: Atlético Escobar perdió 2 a 0 en su visita a Chivilcoy

La derrota 2 a 0 contra Gimnasia en Chivilcoy por la 14ta fecha de la Zona 1 del Federal A resulta un golpe duro para Atlético Escobar: se le cortó una racha de dos victorias seguidas y lo devuelve a los últimos lugares de la tabla. Sin embargo, lo más preocupante más allá del resultado es que lo envuelve en un mar de dudas que parecían haberse despejado después de las victorias contra El Linqueño y 9 de Julio.

La primera de las dudas: una defensa que volvió a mostrar fragilidad. Atlético sorprendió a Gimnasia y durante los primeros 15 minutos desplegó una presión alta que llevó serio peligro sobre el arco rival. Pero apenas el local acomodó sus piezas y controló el juego, lastimó. Los primeros avisos fueron disparos de larga distancia, pero después Marcos Salvaggio desplegó su repertorio y a otra cosa mariposa. Diseñó la jugada que terminó en el golazo de Ramiro Medina y convirtió el penal que selló el 2 a 0. Toda una pesadilla para la zaga central.

La segunda de las dudas: un mediocampo sin firmeza ni juego. El ataque local llegaba en posición franca al arco de Escobar porque los volantes internos perdieron muy seguido las espaldas. En ese desconcierto, el equipo menos que menos generaba volumen de juego. Sin conexión, sin juego asociado, sin el pase corto al compañero más cerca y mejor ubicado, todo terminó en arrestos individuales. Y en el fútbol, como en la vida, nadie se salva solo.

La tercera de las dudas: una delantera con la pólvora mojada. Atlético necesita generar muchas situaciones para convertir goles. Así y todo, no siempre lo consigue. Le pasó con Sportivo en Las Parejas, contra Independiente, Linqueño y 9 de Julio de local y ante Gimnasia en Chivilcoy. El arquero rival ataja, claro; pero los nervios, el apuro y la torpeza -por separado o todo junto- ahogaron el grito sagrado.

En la próxima fecha, el Fucsia recibe a Gimnasia de Concepción, un rival directo. Y después visita a Defensores en Ramallo. Serán dos partidos clave para despejar dudas, recuperar el rumbo y delinear un grupo con espíritu colectivo de cara a la recta final de la temporada.

Síntesis:

Gimnasia (CH) Nicolás Dormisch, Franco Flores, Martín Gallo, Mario Dauría, Ezequiel Bassi, Alexis Zárate, Ramiro Medina, Mauro Gutiérrez, Brian Visser, Lucio Almada, Marcos Salvaggio. DT: Alberto Salvaggio.

Cambios: Sebastián Marfort x Visser, Mateo Robatto x Salvaggio, Joaquín Iturrieta x Gallo, Valentín Fernández x Bassi

Atlético Escobar Facundo Sánchez, Dante Verón, Matías Billordo, Osías Barreto, Axel Juárez, Hugo Paniagua, Santiago Piersigilli, Lucas Mercado, Ramón Villalba, Tomás Portillo y Lucas Núñez. DT: Luciano Ábalos.

Cambios: Carlos Vera x Juárez, Nicolás Cupolo x Billordo, Lionel Toloza x Portillo, Nicolás Kilanowski x Mercado.

Goles: 24’PT Medina (G) y 34’ST Salvaggio (G).

Amonestados: Martín Gallo, Marcos Salvaggio (G). Facundo Sánchez, Dante Verón, Axel Juárez, Tomás Portillo (AE).

Árbitro: Leandro Sosa Abrile