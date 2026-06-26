Belén de Escobar: la red de agua corriente se extenderá en el barrio San Luis

El Municipio de Escobar, en cooperación con desarrolladores privados, impulsará un esquema conjunto para extender la red interna de agua corriente en el barrio San Luis. Con una inversión de 800 millones de pesos, la iniciativa se llevará a cabo junto a los barrios Puertos del Lago, San Matías y El Cantón.



Este proyecto se enmarca dentro del Fondo de Responsabilidad Social Empresaria y contemplará la instalación de más de 5.000 metros de cañería. Gracias a esta obra, se beneficiará de forma directa a aproximadamente 2.600 vecinos y vecinas.



Además, como parte de estas acciones de mejora ambiental y urbana, se firmó un convenio de cooperación junto a Consultatio S.A. para intervenir el arroyo Escobar mediante la limpieza de su cauce y la reconformación de taludes entre el Río Luján y el Puente de la Arenera. Para garantizar la eficiencia de la obra, se utilizará equipamiento especializado, incluyendo excavadoras tipo oruga que permitirán optimizar las tareas de saneamiento.