Interes general

Punto de Encuentro sigue acercando servicios y trámites a los barrios de Escobar

26 junio, 2026
Realidades de Escobar

Con una gran convocatoria, el programa Punto de Encuentro sigue recorriendo los barrios para que los vecinos puedan resolver múltiples trámites y consultas en un mismo lugar, de forma rápida, gratuita y sin alejarse de sus casas. 

El pasado martes se realizó una nueva jornada en el Polideportivo del barrio Doña Justa, en Ingeniero Maschwitz, y los operativos continuarán en distintos puntos del distrito, de 9:30 a 14. 

La próxima jornada se llevará a cabo el sábado 4 de julio en la Plaza Sarmiento del barrio Villa Angélica, en Garín. En tanto, el sábado 11 de julio será en la Plaza Néstor Kirchner (Felipe Boero y Córdoba), en el barrio La Chechela de Belén de Escobar. 

TODOS LOS TRÁMITES QUE SE PUEDEN REALIZAR

SALUD: vacunas de calendario, la firma de la libreta de ANSES, tests rápidos de glucosa, VIH y sífilis, atención en el consultorio de clínica médica para adultos (con cupos limitados) y control odontológico y oftalmológico. También estará el tradicional operativo de zoonosis y habrá talleres de RCP dictados por Defensa Civil.

DESARROLLO SOCIAL:  gestión de Pase Libre Multimodal y exención de pago de peajes, asesoramiento sobre pensiones y Certificado Médico Oficial; sobre prevención de violencia institucional, acompañamiento ante situaciones de violencia por motivos de género, gestión de recursos a familias en situación de vulnerabilidad e información sobre el Programa Entramados, que consiste en asistencia a jóvenes en situación de vulnerabilidad socio penal.

SEGURIDAD: Adhesión a Ojos y Oídos en Alerta, solicitudes de alarmas vecinales y atención general de consultas.

AMIP: se podrán gestionar planes de pagos, la adhesión a la Boleta Digital y débito automático, y exenciones de tasas en los casos que corresponda.

ATENCIÓN AL VECINO: se realizará la recepción de trámites y reclamos, y gestiones a través del chatbot municipal Flora.

TRÁNSITO Y TRANSPORTE: trámites digitales para habilitaciones, descarga de las apps Mi Bus y Estacionamiento Medido, atención de reclamos y sugerencias para el transporte público y turnos para licencias de conducir 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y ESPACIOS PÚBLICOS: consultas sobre regularización dominial, inscripción al Registro Único de Demanda Habitacional, pedidos de poda y limpieza de microbasurales, recepción de residuos electrónicos, chipeo y leña social. Además, personal de Escobar Sostenible brindará atención y asesoramiento.

ECONOMÍA SOCIAL: asesoramiento sobre economía social, eximición de pago y gestión de turno para el Registro Provincial de las Personas.

INFRAESTRUCTURA: en cada jornada de Punto de Encuentro realizará una intervención en el barrio con equipos de mejoramiento de calles y control de alumbrado.

Además de los servicios específicos de cada área, habrá disponibles para los vecinos operativos de Zoonosis, Tramitación de SUBE y Boleto Estudiantil, puntos de atención de Presupuesto Participativo y de la red CONECTA, Portal de Empleo, Soluciones en un Click, gestiones de Escobar 360, consultas sobre IPS Hospital Provincial Dr. E. Erill, actividades recreativas, culturales y deportivas, talleres de teatro BEC, asesoramiento para personas migrantes y para la obtención de DNI. En cada jornada también estará presente la Red Comunitaria, el mercado itinerante que ofrece alimentos y productos a precios populares, junto con la comercialización de garrafas sociales.