La salud pública de Escobar alcanzó un nuevo hito con la primera cirugía de páncreas de alta complejidad

“Me salvó la vida. Gracias a Dios salió bien. La atención recibida acá es excelente”. Con esas palabras, Miriam Tarragona, vecina de Maquinista Savio de 64 años, resume una historia que refleja el valor de la salud pública. Tras un proceso de diagnóstico, estudios y seguimiento realizado íntegramente en el sistema municipal de salud, se convirtió en la primera paciente del distrito en someterse a una duodenopancreatectomía cefálica (DPC) en el Hospital Municipal Néstor Carlos Kirchner (NCK).



La intervención se utiliza para tratar determinados tumores de páncreas y de la vía biliar, localizados en una zona anatómica de extrema complejidad. “La duodenopancreatectomía cefálica es una cirugía prolongada y con elevados índices de morbimortalidad incluso en centros altamente entrenados. No solo requiere de cirujanos especializados, sino también de un servicio de anestesia acorde, una terapia intensiva preparada y un hospital capaz de acompañar todo el proceso”, explicó la directora médica del Hospital NCK, Gisela Martínez Bongio.



“Que hoy podamos realizar este tipo de procedimientos en Escobar es el resultado de una decisión política sostenida: invertir en salud pública, incorporar tecnología, sumar profesionales especializados y pensar un sistema preparado para responder a las necesidades de la población en el presente y hacia el futuro”, agregó.



El caso comenzó cuando Miriam ingresó al sistema de salud municipal a través de la UDP de Garín. A partir de allí fue derivada al Hospital NCK, donde se completó el diagnóstico mediante estudios de alta complejidad, incluyendo una colangioresonancia, una endoscopía con toma de muestras y el seguimiento por consultorios externos que permitió planificar la cirugía.



“Todo el recorrido, desde los primeros síntomas hasta el alta médica, se realizó dentro del sistema municipal. Pudimos diagnosticarla, acompañarla y realizar una cirugía que hasta hace poco tiempo no era posible hacer en el distrito”, destacó Victoria Ardiles, coordinadora del Servicio de Cirugía General y especialista en cirugía hepatobiliar y pancreática. Junto a la Dra. Juliana Di Menno coordinaron la cirugía de Miriam. “Esta cirugía tiene una tasa de complicaciones que ronda el 30% y una mortalidad que puede llegar al 5% incluso en los centros más experimentados”, señaló.



Ardiles también destacó que la incorporación de equipos médicos especializados dentro del hospital permitió alcanzar este objetivo. “No se trata solamente del trabajo del cirujano. Detrás hay anestesistas, terapistas, enfermeros, personal de diagnóstico, calidad y gestión, servicio social y muchos otros profesionales que acompañan al paciente antes, durante y después de la cirugía”.



A principios de este año, el Hospital NCK amplió y refaccionó sus quirófanos, incorporando nueva tecnología y equipamiento de última generación, entre ellos una mesa de anestesia Dräger Atlan A300 con monitor multiparamétrico, un sistema de calentamiento convectivo para pacientes y nuevo equipamiento de fibra óptica para cirugía. Actualmente, el servicio cuenta con cinco cirujanos dedicados a distintas especialidades que trabajan de manera articulada para abordar procedimientos de creciente complejidad. Además, el hospital incorporó hace un año la residencia de Cirugía General y cuenta también con residencias en Cardiología, Diagnóstico por Imágenes y Traumatología.



Asimismo, el Hospital NCK cuenta con dispositivos de acompañamiento integral para pacientes y familias durante la internación. El servicio de Calidad y Gestión realiza seguimiento diario a pie de cama, mientras que el Servicio Social interviene tanto durante la internación como en la continuidad de los tratamientos posteriores.



Ubicado en Ruta Provincial 26 N° 318 de Maquinista Savio, el hospital atiende tanto a pacientes de PAMI como a vecinos sin cobertura médica, realizando alrededor de 500 cirugías mensuales de distintos niveles de complejidad. El centro de salud nació en 2020, en plena pandemia, a partir de las gestiones impulsadas por el intendente Ariel Sujarchuk para municipalizar la ex Clínica San Carlos y transformarla en un hospital público equipado con tecnología de última generación, ampliando el acceso a prestaciones médicas de calidad para toda la comunidad.