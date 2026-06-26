Ingeniero Maschwitz celebrará la 15° edición de la tradicional Fogata de San Juan

El colectivo cultural «Arde Juan» llevará adelante una nueva edición de la tradicional Fogata de San Juan en Ingeniero Maschwitz, un evento que cada año convoca a miles de vecinos y visitantes para celebrar el solsticio de invierno a través del arte, la música y el fuego como símbolo de renovación. La cita será este sábado 27 a partir de las 17:30 horas, comenzando con una procesión desde el Paseo Mendoza hasta el parque Papa Francisco, donde tendrá lugar la emblemática quema de un muñeco gigante especialmente diseñado para la ocasión.



Este popular festejo cuenta con el apoyo del Municipio de Escobar, el trabajo de artistas independientes y de voluntarios de la localidad. La actividad principal iniciará por la tarde con el grupo de percusión Agua de Río, que acompañará al carro que transportará al muñeco hasta el predio donde se dará encendido a la gran fogata. Allí habrá más puestas artísticas en vivo y ofertas gastronómicas.



Desde la organización invitan a las familias a acercarse con sus reposeras y recuerdan que, en caso de condiciones climáticas adversas, la reprogramación de la jornada se informará a través de la cuenta oficial de Instagram: @fogatadesanjuandemaschwitz.