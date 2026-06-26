Finde en Escobar: la Fogata de San Juan, JuveActiva y “Supergirl” son los eventos destacados

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades entre las que se destacan una nueva edición de la Fogata de San Juan, la jornada JuveActiva y el estreno en cine de “Supergirl”, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este viernes a las 18 horas con dos jornadas simultáneas de JuveActiva. En el skatepark del Parque Papa Francisco (Av. El Dorado 1900, Ingeniero Maschwitz) habrá actividades de skate y BMX, mientras que en el anfiteatro de la plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar) se desarrollarán propuestas de freestyle y básquet para los jóvenes del distrito. Además, el Teatro Seminari – Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar) proyectará las películas “Supergirl” a las 14 horas en 3D y a las 21:30 horas en 2D, y “Toy Story 5” a las 16:30 y 19 horas.



El sábado, a partir de las 14 horas en la Reserva Natural y Educativa de Ingeniero Maschwitz (Sucre y Obligado), se realizará la jornada “Exploración Fungi” con actividades, talleres y caminatas de observación enfocadas en identificar y registrar la diversidad de hongos. La actividad no requiere inscripción previa. A la misma hora, en la huerta del Polo de Educación Superior (PES) de Escobar (Sucre 1550, Ingeniero Maschwitz), habrá un taller de huerta agroecológica para las infancias y más tarde, a las 16 horas en el skatepark del Parque Papa Francisco, donde habrá un taller de origami. La inscripción para ambas actividades se realiza en www.escobar360.gob.ar.



También el sábado, a las 15:30 horas en el microestadio de Garín (Boulevard Presidente Perón 450), se realizará la Máster Solidaria de Zumba y Power Dance Fit a beneficio de la cooperadora APANNE. La entrada tiene un valor de $5.000. Luego, a las 17:30 horas, se celebrará la 15° edición de la Fogata de San Juan que contará con la tradicional Procesión del Muñeco desde el Paseo Mendoza hasta el Parque Papa Francisco, donde se encenderá la gran fogata. En caso de lluvia, la reprogramación de la jornada se informará a través de la cuenta oficial de Instagram: @fogatadesanjuandemaschwitz.



El domingo, desde las 10 horas en la plaza Molina Campos (Kennedy y Ruta 25, Belén de Escobar) con entrada libre y gratuita, se llevarán adelante los festejos por el 80° aniversario del barrio El Cazador con shows de música, food trucks, feria de artesanos y emprendedores, intercambio de libros y una jornada de adopción de animales de compañía. Por otra parte, a las 14 horas en el Paseo del Paraná (Ruta 25 y Camino de Los Pescadores, Belén de Escobar), habrá un show en vivo de la banda de rock La Santita del Barrio. Más tarde, a las 15:30 horas, Atlético Escobar jugará como local ante Gimnasia de Concepción del Uruguay en el Estadio Armenia (Ruta Provincial 26 y Quintana, Ingeniero Maschwitz) por la fecha 15 del Torneo Federal A. Por último, con entrada libre y gratuita, en la sala B del Teatro Seminari se proyectarán las películas “Robots” a las 14 horas y “Hotel Transilvania 2” a las 16 horas como parte del ciclo “Mel Brooks: 100 años de risas”.