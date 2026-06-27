Mercado Libre en Loma Verde: lanzan capacitaciones gratuitas para cubrir los primeros puestos de trabajo

A partir de un convenio tripartito con la empresa líder que desembarca en Escobar y el sindicato UTCYDRA de carga y descarga, el Municipio impulsa cursos de formación laboral en el sector logístico destinado a vecinos y vecinas del distrito.



La Municipalidad de Escobar, Mercado Libre y la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina (UTCYDRA) firmaron un convenio de cooperación para poner en marcha un programa gratuito de capacitación laboral destinado a vecinos y vecinas interesados en desarrollarse en el sector logístico.



La iniciativa se enmarca en el avance del nuevo centro logístico que Mercado Libre construye en Loma Verde. Actualmente, la nave presenta un 40% de avance de obra y continuará su desarrollo hasta 2027, cuando alcance los 100.000 metros cuadrados cubiertos y se convierta en el centro logístico más grande de la compañía en el país. En paralelo, ya se encuentran abiertas las primeras búsquedas laborales para cubrir puestos vinculados a la operación del predio, entre ellos Representante de Envíos, Team Leader, Supervisor de Operaciones y Líder de Operaciones. En ese contexto, el programa busca brindar herramientas de formación laboral y generar perfiles acordes a la demanda actual y futura de uno de los sectores con mayor desarrollo en la región.



Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar), ingresando a la solapa «Capacitate gratis para el sector logístico». Los cupos son limitados y los interesados deberán completar una preinscripción para participar del proceso de selección.



«Estamos hablando del centro logístico de Mercado Libre más grande de la Argentina, una inversión que generará miles de puestos de trabajo. Nuestro desafío es que los vecinos y vecinas de Escobar cuenten con las herramientas y los conocimientos necesarios para poder acceder a esas oportunidades laborales. Por eso impulsamos estas capacitaciones junto a la empresa y al sindicato», expresó el intendente Ariel Sujarchuk.



Por su parte, el vicepresidente senior de Legales y Asuntos Gubernamentales de Mercado Libre, Jacobo Cohen Imach, señaló: «Este es un buen ejemplo de articulación entre el sector público, el privado y el sindical. Queremos capacitar a los vecinos de Escobar para que puedan desarrollar habilidades que les permitan postularse a las oportunidades laborales que se irán generando con la puesta en marcha del nuevo centro logístico».



Las capacitaciones están destinadas a personas mayores de 18 años que residan en el partido de Escobar y se encuentren en búsqueda activa de empleo o interesadas en adquirir conocimientos vinculados a la logística. Comenzarán el 3 de julio y se desarrollarán a través de dos propuestas formativas. La primera estará a cargo de UTCYDRA y consistirá en un Curso de Logística con 40 vacantes. Las clases se dictarán los martes y viernes de 10:00 a 12:20 horas en el Polo FlyTech (Felipe Boero 415, Belén de Escobar). Los participantes van a adquirir conocimientos sobre gestión de depósitos, recepción y despacho de mercadería, control de stock, seguridad e higiene, procesos logísticos y distribución.



La segunda propuesta se desarrollará junto a Plaza Logística y estará orientada a la formación de Operadores de Autoelevador. Con un cupo de 30 participantes, las clases se dictarán los martes y viernes de 13:00 a 15:20 horas. La formación teórica tendrá lugar en el Polo FlyTech, mientras que las prácticas se realizarán en Plaza Industrial, en Loma Verde. Quienes aprueben la capacitación y cumplan con los requisitos establecidos obtendrán la Licencia de Clark, habilitación requerida para operar este tipo de equipos. Además, el programa contará con una segunda cohorte que comenzará a mediados de agosto, permitiendo ampliar la cantidad de vecinos y vecinas que podrán acceder a ambas propuestas de capacitación.



Los cursos de formación forman parte de una estrategia impulsada por la Dirección de Empleo municipal para fortalecer las posibilidades de trabajadores locales y generar una base de perfiles capacitados que puedan ser considerados en futuras búsquedas laborales del sector logístico.



Si bien las capacitaciones están orientadas a responder a las necesidades de una actividad con creciente demanda de personal, la participación en los cursos no implica una contratación laboral ni garantiza el acceso a entrevistas o puestos de trabajo en Mercado Libre ni en ninguna otra empresa. Su objetivo es brindar herramientas de formación, conocimientos y certificaciones que contribuyan a mejorar las condiciones de empleabilidad de los vecinos y vecinas de Escobar.