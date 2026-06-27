Polémica por la calle Boote: el Municipio de Escobar demostró con documentos que el barrio San Sebastián ofreció pagar la obra 

Vecinos del barrio privado San Sebastián (Pilar) acusan al Municipio de Escobar de querer obligarlos a pagar la repavimentación de 1400 metros. Sin embargo, la secretaría de Planificación hizo pública la carta en la que el consorcio de ese country fue quien propuso esa alternativa y agrega que las obras en Boote se limitan a bacheos ya que “el plan de pavimentación tiene otras calles con mayor prioridad, en otros puntos del partido”.



El Barrio Privado San Sebastián está ubicado en Zelaya, partido de Pilar. Sin embargo, también es limítrofe a Loma Verde, partido de Escobar, por lo que muchos de sus habitantes utilizan la calle Boote para recorrer los aproximadamente 3km que separan ese barrio del ramal Campana de la Panamericana.



“No me respondieron por qué quieren cobrar al barrio San Sebastián (Pilar) $1.050.000.000 para arreglar Boote, que es una calle municipal de Escobar”, comentó una usuaria en las redes de Ariel Sujarchuk. El propio intendente le respondió de forma directa: “Porque la usan ustedes y también la rompieron con los camiones que van a las obras. Originalmente esa no iba a ser la entrada. No es justo que no colaboren”, lanzó el jefe comunal, marcando la postura de resguardar los recursos locales. A partir de ese cruce, algunos vecinos del barrio cerrado comenzaron un debate en redes sociales que fue saldado a las pocas horas con un comunicado de la secretaría de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad de Escobar.



“El 20 de agosto de 2025, representantes de la Comisión Administradora y vecinos del barrio San Sebastián mantuvieron una reunión con autoridades de esta Secretaría en la que solicitaron la repavimentación integral del segundo tramo de la calle Boote, comprendido entre las calles Los Alerces y Borges. Durante esa reunión, desde el Municipio se informó que, en función de las prioridades de inversión pública y de la disponibilidad de recursos, se continuarían ejecutando tareas de mantenimiento mediante bacheo asfáltico, tal como se venía realizando sobre dicho corredor vial. Frente a esa situación, fueron los propios representantes del barrio quienes manifestaron su intención de llevar adelante la obra por su cuenta y costo, solicitando al Municipio la correspondiente autorización y el acompañamiento técnico necesario para intervenir sobre una vía pública”, explicó el titular de esa área, el Ing. Diego Benítez.



Un mes más tarde, el 22 de septiembre de 2025, la administración del barrio formalizó el ofrecimiento de pagar la obra mediante un escrito membretado y firmado por el apoderado del barrio, Mariano Menendez, quien solicita “la debida autorización para llevar a cabo, por nuestra cuenta y costo, la obra de repavimentación del tramo mencionado”. La misma nota brinda detalles de la propuesta que el propio barrio ofrece pagar: la repavimentación de la calle Boote sería de “un largo de 1.400 metros lineales aproximadamente, con 6 metros de ancho de calzada y la construcción de una senda peatonal o banquina pavimentada de 1.2 metros de ancho a lo largo de la calle intervenida”. La propuesta del barrio San Sebastián termina con un deseo de aprobación de parte del Municipio de Escobar: “esperamos contar con una respuesta positiva junto con los detalles técnicos necesarios para la realización de la misma”. Acto seguido, el Municipio confeccionó y puso a disposición el legajo técnico correspondiente, brindando las especificaciones necesarias para la eventual ejecución de la obra y comprometiéndose a ejercer las tareas de inspección y control técnico que corresponden a toda intervención sobre el espacio público.



Respecto a los costos y posibles empresas contratadas para la obra, desde la secretaría de Planificación e Infraestructura aclaran que “el Municipio no participa ni intervino en la definición de empresas contratistas, en la confección de presupuestos, en procesos licitatorios privados, en la adjudicación de trabajos, y mucho menos en la recaudación de fondos destinados a la ejecución de la obra o contribuciones a los vecinos del barrio privado San Sebastián. Todas esas decisiones corresponden exclusivamente a la entidad promotora de la iniciativa y a los mecanismos internos que ésta determine, si es que deciden seguir adelante con el proyecto”. De todas formas, luego de la respuesta del Municipio al barrio cerrado, en octubre de 2025, no se recibió ninguna respuesta oficial que permitiera avanzar con la ejecución de la obra.



Mientras tanto, en la calle Boote se siguen realizando tareas de mantenimiento para garantizar la transitabilidad y seguridad, en el marco de un plan integral que involucra las calles de todo el partido de Escobar, lo que implica hacer equilibrio entre prioridades de todos los vecinos de Escobar y el presupuesto público. “La infraestructura vial constituye una prioridad para esta gestión, pero también lo es el compromiso de informar con responsabilidad y respetar la verdad de los hechos respaldados por las actuaciones administrativas y la documentación existente”, concluyó el titular de Planificación e Infraestructura, Diego Benitez.