Identifican a la dueña del predio de Ruta 26: el Municipio exigirá que mantenga el lugar en condiciones y pague los gastos ocasionados

Son las 9,5 hectáreas que durante años funcionaron como foco de contaminación y cría clandestina de animales. Tras la orden judicial de marzo que le había dado la tenencia provisoria al Municipio para que extinga incendios y ordene el lugar, ahora la Justicia ordena su restitución a la dueña, junto con la responsabilidad que ello implica.



Luego de un intenso trabajo conjunto entre la Municipalidad de Escobar y el Juzgado Federal de Campana, se logró identificar a la propietaria del predio ubicado en la intersección de la calle Paraná y la Ruta 26, en Ingeniero Maschwitz. Se trata de Claudia Beatriz Miguel, una vecina de un barrio privado de esa misma localidad, quien fue notificada y citada por la Justicia para la restitución del terreno, luego de la custodia provisoria que -vía judicial- había recibido el Municipio en marzo para desplegar los múltiples operativos necesarios para poner fin a las actividades ilegales que allí se desarrollaban.



La cédula judicial expedida esta semana fue acompañada por un acta de inspección que detalla el estado actual del lote: sin focos de incendio y libre de actividades clandestinas. Durante los tres meses en los que -por pedido de la Justicia- el Municipio tuvo la tenencia provisoria, equipos de Zoonosis y SENASA rescataron a más de 200 animales que se encontraban en condiciones precarias, mientras que Defensa Civil y Bomberos trabajaron en la remoción de capas de residuos acumulados que alcanzaban hasta ocho metros de profundidad, logrando extinguir focos ígneos, muchos de ellos subterráneos. Además, junto a la Provincia de Buenos Aires, se iniciaron estudios ambientales y análisis químicos para evaluar el impacto y desarrollar un plan de remediación integral. En ese sentido, el Estado local mantendrá controles permanentes para evitar que vuelvan a cometerse delitos de ese tipo.



La dueña no quiere hacerse cargo



Durante el proceso se dio una situación insólita: la dueña del terreno se negó a firmar el acta en la que se deja constancia de que la propiedad vuelve a estar bajo su exclusiva responsabilidad desde el jueves 25 de junio a las 12 horas, según figura en el documento público. A partir de esta notificación, la Justicia le informa que es la única responsable de que no vuelvan a desarrollarse actividades ilegales en su terreno y que, además, debe cumplir con todas las medidas de auditoría ambiental que dispongan tanto el Municipio como la Provincia. Ante esta situación, las autoridades locales presentaron un escrito al juzgado para dar a conocer la negativa de la propietaria y evaluar los pasos legales a seguir.



Paralelamente, desde el Municipio fueron contundentes al advertir que ya se están impulsando todas las acciones legales correspondientes para recuperar los gastos incurridos por el Estado local desde que el Juzgado otorgó la custodia provisoria hasta la entrega del terreno, entre ellos los operativos de combate de fuego, de seguridad y de limpieza. Asimismo, desde la secretaría de Legal y Técnica se dejó en claro que, ante cualquier reincidencia de actividades irregulares, falta de mantenimiento o nuevos riesgos en el predio, se solicitará de manera inmediata la imputación penal y civil de la propietaria.