Concurso Literario “Letras de Sol 2026”

“Detrás de cada historia personal hay una mirada sobre lo común que vale la pena contar”

La Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos de Escobar Norte y la Biblioteca Popular 20 de Junio lanzaron la convocatoria para participar de la edición 2026 del concurso literario “Letras de Sol”, una iniciativa cultural que busca promover la lectura, la escritura y la expresión artística en la comunidad.

La propuesta está dirigida a jóvenes y adultos y presenta una consigna tan sencilla como desafiante: todas las obras deberán incluir de alguna manera a la localidad de Loma Verde. La referencia podrá aparecer como escenario principal, recuerdo, inspiración, mención secundaria o punto de partida para una reflexión, dejando abierta la creatividad de cada participante.

El certamen es de temática libre y admite distintos géneros literarios, entre ellos cuento, poesía y otras formas narrativas o líricas. La organización invita a los escritores a plasmar su mirada personal sobre el territorio, las experiencias y las historias que atraviesan a la comunidad.

Información clave

Categoría Juvenil: menores de 18 años.

menores de 18 años. Categoría Adultos: 18 años en adelante.

18 años en adelante. Una obra por participante.

Extensión máxima: 10 páginas.

10 páginas. Formato: PDF o Word.

PDF o Word. Fuente: Times New Roman o Arial, tamaño 12.

Times New Roman o Arial, tamaño 12. Interlineado: 1,5.

1,5. Obras originales e inéditas.

Presentación de trabajos

Las obras deberán enviarse mediante dos archivos separados: uno con el texto y el seudónimo del autor, y otro con los datos personales del participante, garantizando la transparencia del proceso de evaluación.

Los trabajos podrán remitirse por correo electrónico a: biblioteca@escobarnorte.com

También podrán entregarse personalmente en la Biblioteca Popular 20 de Junio, ubicada en calle 119 entre Colectora Este y calle 110, Loma Verde.

Proceso de evaluación

Un jurado integrado por tres representantes de la comunidad y del ámbito cultural evaluará las obras considerando criterios como creatividad, calidad literaria, originalidad, uso del lenguaje y coherencia narrativa o poética.

La entrega de premios se realizará en el marco del 57° aniversario de la Cooperativa Escobar Norte y formará parte de una jornada cultural abierta a toda la comunidad, que incluirá lecturas de las obras distinguidas, entrega de diplomas y diversas actividades artísticas.

La recepción de los trabajos se llevará a cabo hasta el 30 de agosto, la evaluación del jurado hasta el 10 de octubre y la premiación se realizará el 2 de noviembre próximo.