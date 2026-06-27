Interes general

Concurso Literario “Letras de Sol 2026”

27 junio, 2026
Realidades de Escobar

“Detrás de cada historia personal hay una mirada sobre lo común que vale la pena contar”

La Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos de Escobar Norte y la Biblioteca Popular 20 de Junio lanzaron la convocatoria para participar de la edición 2026 del concurso literario “Letras de Sol”, una iniciativa cultural que busca promover la lectura, la escritura y la expresión artística en la comunidad.

La propuesta está dirigida a jóvenes y adultos y presenta una consigna tan sencilla como desafiante: todas las obras deberán incluir de alguna manera a la localidad de Loma Verde. La referencia podrá aparecer como escenario principal, recuerdo, inspiración, mención secundaria o punto de partida para una reflexión, dejando abierta la creatividad de cada participante.

El certamen es de temática libre y admite distintos géneros literarios, entre ellos cuento, poesía y otras formas narrativas o líricas. La organización invita a los escritores a plasmar su mirada personal sobre el territorio, las experiencias y las historias que atraviesan a la comunidad.

Información clave

  • Categoría Juvenil: menores de 18 años.
  • Categoría Adultos: 18 años en adelante.
  • Una obra por participante.
  • Extensión máxima: 10 páginas.
  • Formato: PDF o Word.
  • Fuente: Times New Roman o Arial, tamaño 12.
  • Interlineado: 1,5.
  • Obras originales e inéditas.

Presentación de trabajos

Las obras deberán enviarse mediante dos archivos separados: uno con el texto y el seudónimo del autor, y otro con los datos personales del participante, garantizando la transparencia del proceso de evaluación.

Los trabajos podrán remitirse por correo electrónico a: biblioteca@escobarnorte.com

También podrán entregarse personalmente en la Biblioteca Popular 20 de Junio, ubicada en calle 119 entre Colectora Este y calle 110, Loma Verde.

Proceso de evaluación

Un jurado integrado por tres representantes de la comunidad y del ámbito cultural evaluará las obras considerando criterios como creatividad, calidad literaria, originalidad, uso del lenguaje y coherencia narrativa o poética.

La entrega de premios se realizará en el marco del 57° aniversario de la Cooperativa Escobar Norte y formará parte de una jornada cultural abierta a toda la comunidad, que incluirá lecturas de las obras distinguidas, entrega de diplomas y diversas actividades artísticas.

La recepción de los trabajos se llevará a cabo hasta el 30 de agosto, la evaluación del jurado hasta el 10 de octubre y la premiación se realizará el 2 de noviembre próximo.