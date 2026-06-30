Agónica victoria de Atlético Escobar para mantener chances de clasificar a la fase campeonato del Federal

Salvó la ropa. Así se puede resumir la victoria 2 a 1 de Atlético Escobar contra Gimnasia de Concepción del Uruguay por la 15ta fecha del Federal A. Con este resultado, cuando restan nueve puntos en juego, el Fucsia mantiene las chances matemáticas de clasificar a la fase campeonato. El próximo partido contra Defensores, en Ramallo, será prácticamente una final en pos de consolidar sus aspiraciones.

¿Cómo explicar la victoria de Atlético? Sin dudas, por el grosero error del arquero Ramiro Baro, quien a minutos del final descolgó lleno de inseguridades una pelota llovida sin peligro y se la regaló a la atropellada de Lucas Núñez. El partido estaba para un empate clavado. Gimnasia había hecho todo para empatar. Escobar, todo para que se lo empataran. Sin embargo, la suerte esta vez cayó para el Fucsia.

En un duelo de equipos limitados, Atlético no supo controlar el partido después de ponerse en ventaja a través de un penal convertido por Ramón Villalba (su primer gol desde que llegó al club). Con más empuje que ideas y juego colectivo, Gimnasia llevó peligro -especialmente por su banda izquierda- al arco de Facundo Sánchez, quien tuvo una tapada formidable en el primer tiempo. Recién en el minuto 29 del segundo tiempo alcanzó lo que tanto buscó. Un pelotazo sorprendió a la defensa local y Micael Bogado empujó a la red el centro de Nicolás Germanier.

En la recta final de la primera parte de la temporada, Atlético debe seguir ajustando piezas para consolidar una estructura que le permita aspirar a objetivos mayores.

Síntesis

Atlético Escobar: Facundo Sánchez, Hugo Paniagua, Matías Billordo, Ignacio Villarreal, Axel Juárez, Matías Rodríguez, Santiago Piersigilli, Agustín Lara, Ramón Villalba, Lucas Núñez y Nicolás Cupolo. DT: Luciano Ábalos

Cambios: Osías Barreto x Villarreal, Juan Vila x Barreto, Carlos Di Pietro x Cupolo, Nahuel Luna x Piersigilli y Lionel Toloza x Villalba.

Gimnasia (ER): Ramiro Baro, Jonathan Benítez, Nicolás Gómez, Tomás Palladino, Lautaro Altamirano, Facundo Laumann, Enzo Márquez, Agustín Favre, Augusto Sonzogni, Nicolás Germanier y Juan Manuel Rodríguez. DT: Andrés Pinilla

Cambios: Santiago Lebus x Palladino, Micael Bogado x Favre, Juan Casares x Sonzogni, Agustín Garcia x Márquez y Lautaro Denning x Rodríguez.

Goles: 20’PT Villalba (AE), 29’ST Bogado (G) y 43’ST Núñez (AE)

Amonestados: Barreto, Cupolo, Luna y Paniagua (AE); Rodríguez, Casares y Laumann (G).

Árbitro: Fernando Rekers.