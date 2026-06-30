Matheu: Una mujer fue atropellada por el tren y sufrió la amputación de ambos pies

El terrible accidente tuvo lugar en el paso a nivel ubicado en Ruta 25 y la calle Nazarre, a la altura de la localidad de Matheu, donde una mujer sufrió la amputación de ambos pies al ser embestida por un tren.

Según la información oficial, el hecho se registró alrededor de las 18:45 del domingo, cuando, por causas que aún se investigan la formación de la línea Belgrano Norte embistió a Susana Leonor Costa (73), domiciliada en Matheu, provocándole las serias lesiones antes mencionadas.

La víctima, fue trasladada a la UDP Horacio Dupuy de Garin, encontrándose consciente, aunque en estado de shock, donde fue intervenida.

En el operativo trabajaron efectivos de la Guardia Urbana, Policía Municipal, Defensa Civil, personal del SAME y Policía Federal, mientras que el lugar permaneció preservado para la realización de las pericias correspondientes.