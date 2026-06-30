Nuevo golpe al bolsillo a partir del 1º de Julio: Transporte, prepagas y tarifas de servicios

El Ministerio de Transporte de la Provincia oficializó este lunes los nuevos cuadros tarifarios que regirán los servicios del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los boletos de los micros experimentarán una suba del 4,76% y el boleto mínimo pasará a ser de $1.158,76.

La novedad fue dada a conocer en las primeras horas del día, a través de la publicación en el Boletín Oficial de un breve texto que hace referencia a los artículos 4° y 5° de la Resolución N°81/25, que dispuso la aplicación de aumentos mensuales automáticos de las tarifas del transporte y estableció además el mecanismo para calcular dichas subas. El mecanismo combina, en ese marco, el monto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires (GBA) que publica mes a mes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), un 2% extra y la incidencia de la variación mensual del precio de los combustibles.

La norma agrega además que los nuevos valores «entrarán en vigencia a partir de las 0 hs. del día 1° de julio del año 2026″, por lo que viajar en micro desde el próximo miércoles será más caro.

Además, aumentaran las cuotas de medicina prepaga, los alquileres y los servicios públicos.

Las subas se implementarán luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara una inflación del 2,1% correspondiente a mayo, y sobre esa referencia se activarán distintos mecanismos de actualización tarifaria previstos tanto por organismos públicos como por contratos del sector privado.

Trenes en el AMBA

Desde el 1° de julio el boleto de tren tendrá un aumento del 8,6%, en el marco del cronograma de subas escalonadas definido por la Secretaría de Transporte. Las nuevas tarifas con SUBE registrada quedarán así: primera sección, hasta 12 km, $380; de 12 a 24 km, $530; tercera sección, más de 24 km, $660; pago en efectivo, $1.400 (tarifa plana).

Combustible

El precio de la nafta y el gasoil podrían registrar ajustes en julio. El buffer de precios que YPF y el resto de las petroleras (Shell, Axion y Puma Energy) mantuvieron desde el 14 de mayo para amortiguar la volatilidad del barril internacional vence a principios de julio. Una vez expirado ese plazo, las compañías evaluarán si ajustarán los valores del surtidor.

Prepagas

Al menos cinco empresas de medicina prepaga ya notificaron a sus clientes las subas previstas para las cuotas de julio de este año, que en la mayoría de los casos serán superiores a la inflación, ya que los incrementos estarán en torno al 2,9%, luego de que el sector volviera a estar desregulado tras el acuerdo realizado el 27 de mayo entre las empresas representantes del sector y el Gobierno nacional.

Luz

Las facturas de luz del AMBA registrarán un nuevo ajuste en julio, en línea con el esquema de actualización mensual que aplican Edenor y Edesur en base a los índices de precios, por lo que la actualización del servicio eléctrico de junio a pagarse en julio tendrá una suba promedio del 1,5%.

En el interior de la provincia de Buenos Aires, donde hay otras distribuidoras y cooperativas, la situación es diferente. Los cargos fijos aumentarán entre un 5% y un 8%, mientras que la tasa variable subirá un 2%, cifras que dependen de la compañía distribuidora del usuario.

Gas

Las facturas de gas registrarán un aumento promedio del 2,81% en todo el país, en un mes de mayor consumo por la estacionalidad invernal.

Agua

Las boletas de agua y cloacas de AySA subirán un 3% para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense.