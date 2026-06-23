Recolección de ramas: cronograma semanal en Ingeniero Maschwitz

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.



El operativo se realizará por sectores:



En los barrios Los Naranjos, Ñanduces, Lambaré, Doña Justa, Las Glorias, Los Pinos y San Juan podrán depositar las ramas desde el miércoles 24 hasta el martes 30 de junio, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas desde el miércoles 1° hasta el martes 14 de julio.



Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de- ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al wa.me/5491168131202.



Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.