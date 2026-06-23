Más de 2.300 personas ya disfrutaron de Toy Story 5 en el Teatro Seminari Cine Italia

A pocos días de su reapertura, el Teatro Seminari Cine Italia recibió a más de 2.300 espectadores que se acercaron a ver Toy Story 5, uno de los éxitos cinematográficos de esta temporada.



Con su sala renovada, desde el miércoles pasado se realizaron 14 funciones en formatos 2D, 3D y Función Distendida, en un fin de semana especial que coincidió con las celebraciones por el Día de la Bandera y el Día del Padre.



La nueva producción de Disney y Pixar reúne nuevamente a Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de los juguetes más queridos del cine, quienes esta vez deberán enfrentarse a un desafío inesperado: el avance de la tecnología y su impacto en el tiempo de juego de las nuevas generaciones. Con una historia cargada de aventura, humor y emoción, la película logró convocar a familias de todo el distrito y localidades vecinas.



Debido a la gran respuesta del público, Toy Story 5 continuará en cartelera en el Teatro Seminari Cine Italia hasta la primera semana de las vacaciones de invierno inclusive. Además, la programación seguirá incorporando importantes estrenos durante las próximas semanas. Ya se encuentran disponibles las entradas anticipadas para Supergirl, Minions & Monstruos y Spider-Man: Un Nuevo Día, mientras que próximamente saldrán a la venta las funciones de Moana y La Odisea, la nueva película dirigida por Christopher Nolan.