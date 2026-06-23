Más de 3.200 estudiantes prometieron lealtad a la Bandera en el 133° aniversario de Garín

“La Bandera nos recuerda que la Patria se construye pensando en el otro, preguntándonos qué estamos dispuestos a dar y no qué nos van a dar. Y eso mismo representa Garín: una comunidad solidaria, comprometida y trabajadora, que crece sin perder sus valores y que sigue apostando al encuentro, al esfuerzo y a los sueños compartidos”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk durante los festejos por el 133° aniversario de Garín y el Día de la Bandera.



Miles de personas participaron de una jornada muy especial para celebrar un nuevo aniversario de Garín. Como cada 20 de junio, uno de los momentos más importantes fue la Promesa de Lealtad a la Bandera realizada por más de 3.200 alumnos y alumnas de cuarto grado de escuelas públicas y privadas de todo el distrito, acompañados por sus familias, docentes y autoridades.



La celebración comenzó con distintas presentaciones artísticas protagonizadas por los propios estudiantes. Luego, Ariel Sujarchuk tomó la promesa a los chicos y chicas en un acto cargado de emoción, que volvió a reunir a miles de familias para compartir una fecha muy significativa para nuestra historia.



Del acto también participaron funcionarios del gabinete municipal, representantes de instituciones de la localidad y dirigentes de distintos espacios políticos. Entre ellos estuvieron los integrantes de La Libertad Avanza Daniel Girotti, Eduardo Gianfrancesco, Cristian Vila, Florencia Campos Dall’Orto, Damián Pérez, Soledad Müller y Luz Camaño, Diego Muzzio, quienes acompañaron la celebración junto a miles de vecinos y vecinas.



Más tarde se desarrolló el tradicional desfile, del que participaron escuelas, clubes, entidades de bien público, centros tradicionalistas, instituciones y organizaciones que forman parte de la vida de la localidad. Durante toda la jornada también hubo propuestas culturales, feria de emprendedores, espacios gastronómicos y actividades para disfrutar en familia.



“Quiero volver a comprometerme, mirándolos a los ojos, a seguir trabajando de manera incansable por el progreso y el futuro de esta querida localidad. Un pueblo que supo crecer sin perder su identidad, que defiende la cultura, apuesta al desarrollo y construye comunidad todos los días. A cada vecino y vecina, gracias por acompañar este camino. Tenemos un enorme corazón, una enorme convicción y un futuro lleno de oportunidades. ¡Feliz aniversario Garín!”, concluyó Sujarchuk.



El cierre estuvo a cargo de La Delio Valdez, que reunió a una multitud frente al escenario y le puso música al final de una celebración que tuvo como protagonistas a los garinenses.