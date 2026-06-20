Interes general

La UDP de Belén de Escobar sumó un Hospital de Día Obstétrico para mujeres con embarazos avanzados

20 junio, 2026
Realidades de Escobar

La Municipalidad de Escobar puso en funcionamiento un nuevo Hospital de Día Obstétrico en la UDP “Carlos Guevara” de Belén de Escobar, un espacio destinado a acompañar a mujeres con embarazos avanzados -a partir de los cinco meses de gestación-, que aún no hayan comenzado o completado sus controles prenatales.

En una sola jornada, y sin cargo alguno, las pacientes pueden acceder a una evaluación obstétrica integral, análisis de laboratorio, ecografía obstétrica (según indicación médica), test rápidos de VIH y sífilis, consejería y orientación para continuar el seguimiento del embarazo hasta el momento del parto.

El servicio funciona los lunes y jueves, de 8 a 14 horas, en el centro de salud municipal ubicado en Cervantes 635, Belén de Escobar, y no es necesario sacar turno previamente. Para realizar los análisis de laboratorio, es requisito concurrir en ayunas de al menos 10 horas.