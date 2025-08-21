Un muerto en triple choque a la altura de puente Escobar

Esta mañana, alrededor de las 08 hs. se produjo un brutal choque con tres vehiculos involucrados sobre la autopista Panamericana a la altura de puente Escobar.

El trágico accidente, que dejo el saldo de una persona muerta trás múltiples heridas, fue en la mano sentido a CABA. El estado de la calzada y banquinas y la imprudencia fueron factores determinantes para que se origine el luctuoso desenlace.

Actuaron en el lugar bomberos voluntarios de Escobar y ambulancias. Tras el siniestro se produjo una larga demora en el tránsito.