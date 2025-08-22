Desarticulan una red de narcomenudeo en Escobar gracias al trabajo conjunto entre la Policía Municipal y la Bonaerense

A partir de diversas denuncias recibidas a través de la línea municipal Escobar Sin Drogas (0-800-555-3473), se llevó a cabo un exitoso operativo antidrogas en Ingeniero Maschwitz, del que participó la Policía Municipal y distintas fuerzas bonaerenses. El procedimiento incluyó cuatro allanamientos, que derivaron en la detención de tres hombres así como el secuestro de 800 gramos de cocaína y de 1,3 kg de marihuana.

La investigación comenzó el 26 de junio de 2025, a partir de denuncias vecinales radicadas en el 0800 de la Secretaría de Seguridad de Escobar. Tras varias semanas de trabajo de investigación llevado adelante por la Delegación de Drogas Ilícitas de Zárate – Campana y Subdelegación de Escobar, se determinó que en tres domicilios se realizaba venta de drogas al menudeo, mientras que en un cuarto inmueble se almacenaba y fraccionaba la sustancia. Con las pruebas elevadas a la Justicia, el Juzgado de Garantías N°4, a cargo del Dr. Mariano Agustín Chausis, autorizó las órdenes de allanamiento, que se llevaron a cabo este miércoles 20 de agosto.



“Los vecinos avisaron, el Municipio denunció, la Justicia investigó y la Policía actuó. La vocación de servicio y la coordinación con las demás fuerzas de seguridad continúan siendo pilares fundamentales para garantizar un Escobar más seguro”, dijo la Secretaria de Seguridad del Municipio, Rocío Fernández.



El procedimiento contó con la participación de la Policía Municipal de Escobar, que custodió el perímetro para garantizar la seguridad de los vecinos y brindar apoyo logístico, la Dirección Canina K9 y personal de la Policía Bonaerense, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y el GAD de Pilar. Los allanamientos se realizaron en la calle Anahí entre Mocoretá y Onas, y la calle Túpac Amaru entre Carriego y J. Hernández, en el barrio Doña Justa de Ingeniero Maschwitz. Durante el operativo, fueron aprehendidos tres hombres identificados como Isaías Moreira, Fernando Benítez y Nicolás García, todos ellos mayores de edad.



Además, se secuestraron 450 envoltorios con dosis fraccionadas de cocaína, una bolsa con trozos compactos (tizas) y otra con sustancia en polvo. En cuanto a la marihuana, se incautaron dos trozos compactos envueltos con cinta marrón. También se confiscó una pistola calibre 45, con cargador y seis cartuchos del mismo calibre. Entre otros elementos secuestrados, se encontraron cinco teléfonos celulares, cuatro balanzas, diversos materiales para el corte y fraccionamiento de drogas y 250 mil pesos en efectivo.



La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad reitera que quienes necesiten denunciar un hecho delictivo pueden hacerlo a través del programa Ojos y Oídos en Alerta (la inscripción se realiza en www.escobar360.gob.ar) o dejando un mensaje en la línea anónima 0800-555-3473.



