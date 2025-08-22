Finde en Escobar: JuveActiva, “Ocaso Dorado” y la obra “Es Complicado” son los eventos destacados

Llega otro fin de semana al partido de Escobar y una vez más se encuentra cargado de múltiples actividades ideales para vivir en familia o con amigos, entre las que se destacan la jornada JuveActiva, el encuentro “Ocaso Dorado” y la obra teatral “Es Complicado”, además de otras propuestas culturales.

Las actividades comienzan este viernes, a las 16:30 horas en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), con la jornada cultural JuveActiva con talleres de freestyle, BMX y Skate y luego, a las 20 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar) también habrá un taller de danza urbana. A la misma hora, en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), se presentará Manu Horazzi con su unipersonal “Cerebro de Comediante”.



El sábado, a partir de las 15 horas en el Parque Papa Francisco (El Dorado y Lamadrid, Ingeniero Maschwitz), se realizará un nuevo encuentro “Ocaso Dorado” con muestras de artistas visuales, una feria americana, puestos de emprendedores, poesía, DJs y shows de artistas locales. Más tarde, a las 19 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), se inaugurará una muestra de artes visuales a cargo de talleristas de Belén de Escobar, Garín, Matheu y Loma Verde que contará con un cierre musical de la banda Rapapam. La exposición, de acceso libre y gratuito, podrá visitarse hasta el 4 de septiembre en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), de lunes a viernes de 9 a 14 horas.



También el sábado, a las 20 horas en el Teatro Seminari, habrá una función del espectáculo de improvisación teatral “Creadores de Historias” con la participación de Juan Butvilofsky, Gaby Gavila, Julián La Bruna y Guido Martínez. Luego, a las 21 horas en el Museo Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar), habrá una varieté de teatro musical a cargo de Cintia Arévalo. Además, a las 21:30 horas en el Teatro Seminari, se podrá disfrutar de la obra teatral “Es Complicado” protagonizada por Claribel Medina y Pablo Alarcón.



El domingo, a las 19 horas, habrá un concierto en el Teatro Seminari por el 20° aniversario del Coro Rinascere en el Teatro Seminari con entrada libre y gratuita. A la misma hora, en el Museo Campiglia, tendrá lugar la jornada cultural “Encuentros Vivenciales” a cargo de María Ruiber. Por último, el Cine Italia proyectará las películas “Otro Viernes de Locos” a las 12:30 horas, “Homo Argentum” a las 15 horas y “El Conjuro 2” a las 21:30 horas.





