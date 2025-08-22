Escobar 360: una nueva app para optimizar la gestión municipal

El Municipio lanzó una nueva aplicación móvil gratuita: Escobar 360. Diseñada para gestionar trámites y solicitudes desde teléfonos celulares o tablets, de manera ágil y eficiente. Esta herramienta busca acercar el Estado a los vecinos y vecinas, funciona con el mismo usuario y contraseña que la Plataforma Escobar 360, permite también generar nuevos perfiles y validar biométricamente a los usuarios mediante reconocimiento facial.

La app Escobar 360 centraliza en un solo espacio múltiples funciones, entre las que se destacan la solicitud de bicicletas y ubicación de estaciones del sistema “Las Bicis”, pedidos de turnos para renovar la licencia de conducir, consultas por Telemedicina, solicitudes de presupuestos a través de “Soluciones en un Click”, pagos de tasas municipales y gestión de habilitaciones digitales tanto de comercios como de obras particulares.



También se pueden hacer trámites de atención al vecino, tales como solicitudes de alumbrado público, de limpieza y recolección de podas y residuos, mantenimiento del espacio público, transparencia y control ciudadano, así como de seguridad y tránsito, zoonosis y propuestas de desarrollo comunitario.

Además, la aplicación ofrece información útil sobre comercios y servicios municipales cercanos, y datos en tiempo real de recorridos y llegadas de colectivos mediante “Mi Bus”. A su vez, la app incorpora a Flora, la asistente virtual del Municipio, para una comunicación directa y rápida.



La nueva app ya se puede descargar en cualquier celular o tablet a través de Play Store o App Store, buscando “Escobar 360”.





