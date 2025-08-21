Comunicado de la presidenta del Concejo Deliberante de Escobar

El comunicado fechado este miércoles 20 de agosto y con la firma de la Dra. Laura Guazzaroni, dice:

En mi función de presidenta del Concejo Deliberante, y en representación de las y los vecinos del partido de Escobar, acepté la renuncia indeclinable e inmediata del asesor de Bloque propuesto por La Libertad Avanza, Sergio Roberto Álvarez, imputado en una causa por delito de acoso sexual a través de medios digitales donde la presunta víctima es una niña de 14 años.

La honorabilidad de este Concejo Deliberante está por encima de cualquier cargo y por eso el día de hoy mediante una comunicación que mantuve con el Sr. Eduardo Gianfrancesco, coordinador de La Libertad Avanza Escobar, le exigí que exhortaran a Álvarez a dar un paso al costado en sus funciones.

Al mismo tiempo, nos pusimos a disposición de la Justicia para aportar toda la información relevante que colabore a investigar los hechos hasta las últimas consecuencias y así esclarecer lo antes posible este suceso que escandaliza a la comunidad escobarense.