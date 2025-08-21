Escándalo: LLA informó sobre la renuncia de un candidato a concejal

El candidato a concejal por La Libertad Avanza Sergio Roberto Alvarez ha sido escrachado en las últimas horas desde las redes sociales como imputado por acoso sexual a una menor de 14 años «a través de medios digitales con el objetivo de obtener material sexual o lograr encuentros personales».

La Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio del asesor político vinculado al bloque La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de Escobar de la localidad de Maquinista Savio.

En la madrugada de hoy la casa de Sergio Roberto Álvarez fue allanada por las fuerzas de seguridad especializadas en cibercrimen, en articulación con miembros de la Fiscalía de Delitos Complejos Nº1 de Campana, a los fines de cumplir con la orden de secuestrar teléfonos celulares, tablets y computadoras. La investigación comenzó meses atrás a partir de la denuncia de la madre de la niña, quien encontró mensajes aberrantes por parte de Álvarez hacia su hija a través de Tik Tok y otras aplicaciones.

Según fuentes policiales, luego del allanamiento, la fiscalía imputó formalmente a Álvarez por el delito de «acoso sexual de un menor de edad a través de medios digitales con el objetivo de obtener material sexual o lograr encuentros personales», penalizado en el Código Penal con prisión de seis meses a cuatro años.

La Justicia analiza también la posible existencia de otras víctimas de Álvarez, quien en redes sociales se presenta como coordinador de LLA en Maquinista Savio.

Desde LLA Escobar informaron a la comunidad que Sergio Álvarez ha decidido presentar su renuncia a la candidatura a concejal alegando motivos estrictamente personales y la misma fue aceptada de manera inmediata.

La Libertad Avanza Escobar se pone a disposición de la Justicia por cualquier requerimiento que la misma considere en base a una noticia policial que ha tomado estado público y que involucra a Alvarez y aseguró que continuarán adelante «con el mismo ímpetu y convicción, llevando a cada vecino sus propuestas y reafirmando el compromiso de construir un Escobar con más libertad, menos impuestos y más trabajo».

Pocos días atrás se conocía la situación de un candidato a concejal de Lobos, Maximiliano Cobas, que también renunciaba a su candidatura tras ser imputado por violencia de género y tras la difusión de un video del ataque a una mujer frente a sus hijos.

De igual manera esta semana elevaron a juicio una causa por violencia de género contra otro candidato de La Libertad Avanza, en este caso Federico Natanael Bojanovich, de 29 años, quien ocupa el noveno lugar en la lista de candidatos a diputados provinciales y ya había competido como postulante a intendente en Ensenada.