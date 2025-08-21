Interes general

En su primera semana, la Clínica de Alta Complejidad Manuel Belgrano gestionó 125 prácticas médicas y ocho internaciones

20 agosto, 2025
En su primera semana de funcionamiento, la Clínica de Alta Complejidad Manuel Belgrano gestionó 125 prácticas médicas, entre estudios de laboratorio, diagnóstico de imágenes y endoscopías, ocho internaciones y cuatro pacientes externados tras una recuperación exitosa.

El intendente Ariel Sujarchuk, el secretario de Salud de Escobar y segundo candidato a concejal, Juan Manuel Ordóñez, y la primera candidata a concejal, Laura Cejas, recorrieron las instalaciones para conocer en detalle el impacto de este nuevo centro de atención integral que recibe derivaciones de pacientes de IOMA de Escobar y toda la Región Norte.

“No existía en Escobar una entidad de esta naturaleza para que todos aquellos que tienen la obra social IOMA puedan atenderse y no tener que ir a otros lugares. Tenemos equipamiento de altísima tecnología, el personal idóneo y profesional para justamente poder resolver situaciones de alta complejidad”, expresó Sujarchuk.

Por su parte, Ordóñez explicó: “Ya comenzamos a realizar endoscopías y en pocos días vamos a tener el angiógrafo totalmente operativo. De a poco la clínica va tomando dimensión, ya tiene todo, diagnóstico por imágenes, laboratorio, ocho pacientes internados con la mayor complejidad y con equipos nuevos. Para nosotros es un orgullo”.

Desde su inauguración, la clínica ya realizó 57 estudios de laboratorio y 18 por imágenes (radiografías, tomografías, ecografías y doppler), y hay 15 más programados. Se efectuaron 15 endoscopias y hay 16 en agenda, además de un electromiograma, una valoración para punción guiada y dos resonancias magnéticas programadas para pacientes internados con traslado del SAME municipal. También se realizaron interconsultas con especialistas en cardiología, cirugía, cirugía de tórax, psiquiatría, nutrición y seguimiento de calidad.

Ubicada en Ingeniero Maschwitz a un kilómetro de la Autopista Panamericana (Ruta 26, entre Carhué y Palmers), la clínica cuenta con una superficie total de 3.860 m² distribuidos en tres plantas con cuatro quirófanos totalmente equipados para cirugías de alta, mediana y baja complejidad, y fue diseñada bajo el modelo de cuidados progresivos, que integra de manera eficaz servicios críticos, diagnósticos y quirúrgicos.

Entre sus servicios complementarios se destacan estudios de alta complejidad como angiografía digital neurovascular y cardiovascular, tomografía axial multicorte, ecografía general y Doppler color, rayos X fijos y móviles, sala de hemodinamia y laboratorio bioquímico.

El nuevo centro de salud no tiene guardias. Los turnos son por derivación y también se pueden solicitar en la misma clínica, a través de la asistente virtual Flora, enviando un WhatsApp al 11 6813-1202, o en los consultorios Elena Rojas de Garín (Boulevard Presidente Perón 1079).