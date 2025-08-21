En 36 horas llovió en Escobar el equivalente a todo el mes de agosto 

En apenas un día y medio, el partido de Escobar registró 80 milímetros de agua acumulada —de los cuales 12 mm cayeron en la jornada de este miércoles—, lo que equivale al promedio de lluvias habitual para todo el mes de agosto.



Ante esta situación excepcional, la Municipalidad desplegó un amplio operativo con personal de Defensa Civil, Espacios Públicos, Policía Municipal, Guardia Urbana y Tránsito, que recorrió las distintas localidades para reforzar las tareas de prevención y asistencia. Además, se realizaron cortes preventivos en zonas anegadas para resguardar la seguridad de los vecinos y vecinas.



Un total de 40 personas —18 niños y el resto mujeres— fueron evacuadas el martes por la tarde de manera preventiva, al vivir en cercanías del arroyo de Maquinista Savio. Permanecen alojadas en un centro de evacuados de la localidad, con asistencia de la Secretaría de Desarrollo Social, y su regreso a los hogares será evaluado de acuerdo a la evolución de las condiciones climáticas.



De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, el alerta por lluvias intensas finalizará hacia el mediodía del miércoles, aunque se prevén fuertes vientos durante la tarde. En gran parte del AMBA y la provincia de Buenos Aires se esperan ráfagas del sudoeste y oeste de entre 65 y 80 km/h, por lo que se recomienda a los vecinos y vecinas circular con precaución, asegurar objetos en balcones o patios y evitar transitar en zonas arboladas.



En caso de emergencia, los vecinos pueden comunicarse de manera inmediata con el sistema Ojos y Oídos en Alerta o con Defensa Civil, a través del 103 o del (11) 3554-6825, líneas que funcionan las 24 horas.



