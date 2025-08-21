Cinco meses de la Policía Municipal: más de 500 personas aprehendidas

A cinco meses de su creación, la Policía Municipal registró 23.935 actuaciones que arrojaron como resultado 514 aprehensiones, de las cuales 238 derivaron en detenciones por causas judicializadas, la mayoría de ellas por tratarse de personas con pedido de captura. Solamente en el último mes, la fuerza realizó 11.574 actuaciones que arrojaron 105 aprehensiones.

Además, la fuerza de seguridad local hizo 558 intervenciones por situaciones de violencia de género, 65 allanamientos en conjunto con fuerzas provinciales y federales, otras 65 acciones vinculadas a la venta de droga y 289 operativos vehiculares, con control de documentación en prevención del delito.



Uno de los datos más destacados sigue siendo la rápida respuesta de la Policía Municipal ante los llamados de vecinos y vecinas, que se mantiene en un promedio de solo 6 minutos. Un promedio muy por encima de la media de la mayoría de las fuerzas provinciales y nacionales.



La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Escobar recuerda que la manera más efectiva de denunciar hechos ilícitos o situaciones sospechosas es a través de Ojos y Oídos en Alerta. Para adherirse a este programa municipal de prevención pueden hacerlo enviando un WhatsApp al 11-2703-9985.



