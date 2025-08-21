Escobar homenajeó a 84 vecinos destacados por su aporte a la comunidad

En un clima cálido y emotivo, la Municipalidad de Escobar celebró la cuarta edición de la Cena Vecinos Destacados, una noche en la que 84 personas de todas las localidades del distrito fueron reconocidas por su esfuerzo, compromiso y aporte a la vida comunitaria. El encuentro se desarrolló en Espacio Mendoza, Ingeniero Maschwitz, y reunió a familias, autoridades y representantes de cada barrio, quienes compartieron una cena, realizaron un brindis y cerraron la velada bailando al ritmo de la banda escobarense Peché.

El intendente Ariel Sujarchuk recordó cómo nació esta iniciativa en 2017 y destacó: “Todos los homenajeados surgieron de la propuesta de su comunidad. No es una lista del intendente ni de los funcionarios, sino de los propios vecinos y vecinas que reconocen a quienes hicieron, hacen o tienen mucho para aportar a Escobar. En un distrito que crece tanto, este evento nos ayuda a mantener la identidad, unir a las generaciones y proyectar juntos el Escobar del futuro. Este homenaje no es material sino un mimo al corazón, una palmada en la espalda y un decir gracias”.



Durante la noche se recordó a vecinos fallecidos que dejaron una huella imborrable, como el futbolista Luis Monti, el músico Ovidio Ojeda, la referente barrial Rosa Segura y José Abelín Cejas, vecino ejemplar que trabajó como perforista y participó activamente en diversas instituciones locales. También fueron reconocidos vecinos y vecinas destacados de cada localidad, desde artistas y deportistas hasta comerciantes, médicos, docentes y referentes comunitarios.



Entre los homenajeados, se escuchó la voz emocionada de Liliana Tegaldo, comerciante de Loma Verde: “Lo que más me enorgullece es ver cómo en mi pueblo, cuando pasa algo, acudimos todos. Ser reconocida esta noche me emociona, porque habla de ese trabajo en comunidad que hacemos siempre desde el corazón”. También Christian Brutti, histórico comerciante de la misma localidad, valoró el gesto: “Me encanta que destaquen a los vecinos. Loma Verde en un momento se sintió olvidada y hoy siento que esta gestión le devolvió impulso y protagonismo”.



El deportista Marcos Bertocchi, oriundo de Belén de Escobar y campeón mundial de taekwondo, dejó un mensaje inspirador: “Todo empieza con un sueño. Si le ponés pasión y respeto a lo que hacés, tarde o temprano los resultados llegan”. Y Sebastián Gauna, joven de Maquinista Savio distinguido por sus logros en competencias de cubo Rubik, expresó: “Es un orgullo tremendo que me reconozcan en mi municipio. Que Escobar valore algo así significa muchísimo para mí”.



La Cena Vecinos Destacados se realizó por primera vez en 2017 y tuvo posteriores ediciones en 2022, 2024 y 2025. Con cada encuentro, el Municipio refuerza su compromiso de poner en valor las historias de vida que inspiran y construyen comunidad.





