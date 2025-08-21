Capacitaciones sostenibles, taller “Botiquín Herbal”

El Municipio de Escobar invita a participar del taller “Botiquín Herbal: conociendo a nuestros aliados naturales”, una propuesta para aprender sobre el uso responsable de plantas medicinales y sus beneficios.
La actividad se desarrollará en un único encuentro presencial:
» Sábado 23 de agosto
– 10 a 12 hs.
– Aula 4, Polo de Educación Superior (PES), Ing. Maschwitz.
– Docente: Anabella Nieto (terapeuta).
Actividad gratuita con cupos limitados.
Inscripción previa en www.escobar360.gob.ar en la sección de Escobar Sostenible / Capacitación Sostenible o entrando a: https://escobar360.escobar.