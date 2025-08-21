Capacitaciones sostenibles, taller “Botiquín Herbal”

El Municipio de Escobar invita a participar del taller “Botiquín Herbal: conociendo a nuestros aliados naturales”, una propuesta para aprender sobre el uso responsable de plantas medicinales y sus beneficios.

La actividad se desarrollará en un único encuentro presencial:



» Sábado 23 de agosto

– 10 a 12 hs.

– Aula 4, Polo de Educación Superior (PES), Ing. Maschwitz.

– Docente: Anabella Nieto (terapeuta).





Actividad gratuita con cupos limitados.



Inscripción previa en www.escobar360.gob.ar en la sección de Escobar Sostenible / Capacitación Sostenible o entrando a: https://escobar360.escobar. gob.ar/servicio.aspx? identificador=BotiquinHerbal







