Manuel Alberti: Cayeron dos vendedores de drogas con 260 dosis de cocaína

La policía de Pilar, detuvo a dos personas domiciliadas en la localidad de Garin, partido de Escobar, que en su poder tenían más de 130 dosis de cocaina. Posteriormente, los agentes allanaron los domicilios de los aprehendidos, secuestrando tres armas de fuego de diferentes calibres, dinero en efectivo y otras 136 dosis de la misma sustancia.

Fuentes de la Secretaría de Seguridad del Municipio señalaron que el caso se desarrolló a partir de un llamado al 911, el cual informó sobre la circulación de un vehículo con dos ocupantes “en actitud sospechosa”, en el cruce de las calles Juan Domingo Perón y Los Caldenes, en la localidad de Manuel Alberti, partido de Pilar.

about:blank Efectivos policiales se acercaron al lugar y revisaron el rodado, cuyos ocupantes llevaban consigo 132 dosis de cocaína dispuestas en envoltorios de papel glacé, junto a más de 280 mil pesos en efectivo. Se presume que la droga estaba destinada a la venta.

Los aprehendidos son dos hombres de 30 y 31 años de edad oriundos de la localidad de Garín. Tras el hallazgo, ambos fueron trasladados a la dependencia policial competente.

Continuando con las diligencias judiciales, las autoridades dictaron diferentes órdenes de allanamiento de urgencia en los domicilios de los involucrados, ubicados en la mencionada localidad escobarense.

Durante los procedimientos, según se especificó, se secuestraron otras 136 dosis de cocaína. Además los efectivos policiales encontraron tres armas de fuego. Se trata de una pistola 9 milímetros, un revólver calibre 22 largo y otro calibre 32, todas con municiones listas para el disparo. También incautaron un total de 196.000 pesos en efectivo, se supone, producto de la venta de la droga.

Los aprehendidos fueron puestos a disposición de la Justicia, bajo los cargos de “tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización” y “tenencia ilegal de arma de guerra”, con intervención de la UFI especializada en drogas ilícitas Nº3 de Pilar.