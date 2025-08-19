Interes general

Escuela de Liderazgo de Escobar: 10 años formando adolescentes comprometidos con la comunidad

18 agosto, 2025
Realidades de Escobar

La Escuela de Liderazgo (ELi), una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Escobar, celebró sus primeros 10 años de actividad. A lo largo de esta década, más de 2000 jóvenes de diversas localidades participaron en esta propuesta destinada a adolescentes de entre 13 y 17 años que busca ofrecer un espacio de contención y desarrollo personal basado en la solidaridad, la empatía y el compromiso social.

En cada edición, el programa apunta a que los participantes lleven adelante propuestas e iniciativas que impactan positivamente en sus barrios y espacios comunes como escuelas, clubes, etc. En este sentido, decenas de egresados de la ELi continuaron la formación a través del profesorado de Educación Física, mientras se destacaron por llevar adelante proyectos solidarios y comunitarios.

De esta manera, la Escuela de Liderazgo reafirma su compromiso de seguir acompañando a las nuevas generaciones, promoviendo el desarrollo de jóvenes activos, responsables y conscientes del entorno en el que viven.