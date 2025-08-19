Escuela de Liderazgo de Escobar: 10 años formando adolescentes comprometidos con la comunidad

La Escuela de Liderazgo (ELi), una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Escobar, celebró sus primeros 10 años de actividad. A lo largo de esta década, más de 2000 jóvenes de diversas localidades participaron en esta propuesta destinada a adolescentes de entre 13 y 17 años que busca ofrecer un espacio de contención y desarrollo personal basado en la solidaridad, la empatía y el compromiso social.

En cada edición, el programa apunta a que los participantes lleven adelante propuestas e iniciativas que impactan positivamente en sus barrios y espacios comunes como escuelas, clubes, etc. En este sentido, decenas de egresados de la ELi continuaron la formación a través del profesorado de Educación Física, mientras se destacaron por llevar adelante proyectos solidarios y comunitarios.



De esta manera, la Escuela de Liderazgo reafirma su compromiso de seguir acompañando a las nuevas generaciones, promoviendo el desarrollo de jóvenes activos, responsables y conscientes del entorno en el que viven.





