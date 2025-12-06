Un hombre amenazó con tirarse del puente de la entrada de Escobar

Un angustiante hecho se vivió hoy a la mañana en el puente de ingreso a Belén de Escobar, donde un hombre amenazó con quitarse la vida arrojándose al paso de los vehículos que se desplazaban por la Ruta 25. La rápida intervención policial logró contenerlo a tiempo y evitar una tragedia.

El hecho ocurrió en la intersección de la Ruta 25 y la autopista Panamericana, donde un hombre vestido de negro amagaba con lanzarse al vacío. Al arribar al lugar, los efectivos del Comando de Patrullas interrumpieron el tránsito y dialogaron con el hombre, quien manifestó que atravesaba problemas personales y tenía intenciones de quitarse la vida.

Con paciencia y contención, los uniformados lograron que la persona desista de su propósito. Pocos minutos después llegó una ambulancia del SAME. Su personal lo asistió y dispuso su traslado al hospital Erill para una evaluación más profunda. También se desplazaron efectivos de la Guardia Urbana.

Según fuentes oficiales, el hombre se llamaría Fernando Becerra, tendría unos 40 años, y quedó bajo observación del equipo de salud. Personal de la Comisaría Escobar 1ra inició actuaciones sumariales bajo la caratula de “Tentativa de suicidio”.

En el partido de Escobar, el Municipio tiene una línea de asistencia en urgencias de salud mental y prevención del suicidio. Es el 11-7107-9958 y funciona las 24 horas. Ante una situación de crisis se puede dar aviso al 911, Defensa Civil (103) o Atención al Vecino (147).



A su vez, el Hospital de Salud Mental y Adicciones “Papa Francisco” ofrece apoyo y contención a quienes lo necesiten. El establecimiento está en la calle Carlos Pellegrini 439, a metros de la entrada a Belén de Escobar. Su teléfono de contacto es: 0348 443-0544.

Por otra parte, el Centro de Atención al Suicida (CAS) atiende llamadas al 135, de forma anónima, gratuita y voluntaria. La técnica que utiliza es la “escucha activa”, con intervenciones orientadas a que el consultante hable. También se puede llamar a los números (011) 5275-1135 y 0800-345-1435

Por último, la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias de la provincia de Buenos Aires tiene a disposición el 0800-222-5462.