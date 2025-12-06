Recompensa para capturar a un pilarense acusado por el crimen de un empresario en Tigre

El Ministerio de Seguridad Nacional impuso una recompensa para capturar a Sergio Ezequiel Steimbrecher, un pilarense acusado de ser coautor del crimen del empresario Germán Augusto Sallemi en enero de 2024, durante una falsa operación de compra de dólares.

A través de la Resolución 1364/2025 publicada en el Boletín Oficial, la cartera de seguridad solicita, con el ofrecimiento de una recompensa de $5 millones, información sobre el joven de 22 años, quien tiene una orden de captura desde el 23 de enero de 2024, por considerarlo “prima facie” coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado criminis causa y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real con robo calificado por su comisión en lugar poblado y en banda.

about:blank La Unidad Funcional de Instrucción de Don Torcuato del Distrito Tigre, Departamento Judicial de San Isidro, a cargo de José Ignacio Amallo, solicitó al Ministerio de Seguridad, mediante un oficio del 16 de octubre de 2025, que se ofrezca una recompensa para aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Steimbrecher, con último domicilio conocido en Pilar.

En dicha resolución, firmada por la nueva ministra Alejandra Susana Monteoliva, destaca que el acusado posee las siguientes características físicas: contextura corporal delgada, de cabello corto de color castaño oscuro, tez blanca, altura aproximada un metro con ochenta centímetros (1,80 mts.) de estatura.

Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas.