HCD: Jura de concejales/as y asunción de autoridades del Departamento Deliberativo

El Honorable Concejo Deliberante de Escobar informa que el próximo martes 9 de diciembre se realizará la Sesión Preparatoria donde tendrá lugar la Jura de Concejales/as y la asunción de autoridades del Departamento Deliberativo. La cita es a las 18 hs. En Av. Tapia de Cruz 1280. Belén de Escobar.

La renovación parcial de los miembros del Honorable Concejo Deliberante de Escobar, a partir de las pasadas elecciones del 7 de septiembre de 2025, se encuadra en lo determinado por los artículos 170, 180, 190 y 200 del Decreto Ley Nro. 6769/58 (Ley Orgánica para las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires).

Tras la apertura de la Sesión Preparatoria y la jura como Presidente Provisional del Cuerpo del concejal de mayor edad de la lista ganadora se dispone la formación de la Comisión de honor para recibir al Intendente municipal Ariel Sujarchuk y tras la designación de un Secretario «ad hoc» se lleva a cabo la formación de la Comisión de Poderes, consideración del despacho de la Comisión de Poderes, Jura de los Sres. Concejales Electos. Como así también se llevará a cabo la consideración de solicitud de licencia de concejal/es titularles e incorporación de concejal/es suplente/s; Elección y Jura de las autoridades del Honorable Cuerpo (Presidente, Vicepresidentes 1°, 2° y 3° y Secretarios) y la Conformación de las Comisiones Internas del H.C.D.