Escobar celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Se realizó el 5º Encuentro para la Ciudadanía Inclusiva, una jornada deportivo–cultural que conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad e invitó a reflexionar sobre derechos, participación y bienestar. Hubo básquet adaptado, fútbol para ciegos, boccia, bádminton y más, donde los vecinos y vecinas pudieron vivir experiencias que ayudan a comprender y valorar la diversidad.



En la jornada participó el secretario general de la Municipalidad, Beto Ramil, acompañando las actividades y compartiendo el trabajo que desarrollan instituciones, profesionales y familias.



También se presentaron el ballet folclórico del Centro de Día René Favaloro, la batucada de APADE, magia con Bernabé, la actuación de Damián Dupont y los tributos a Leo Matioli y Ulises Bueno.