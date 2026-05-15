Atlético Escobar intensifica su promo para sumar abonados a sus partidos de local

Nadie dijo que sería fácil, pero acompañado siempre es mejor. Hoy más que nunca, Atlético Escobar necesita el apoyo de sus hinchas. Por eso el club intensifica su campaña de abonados y así convertir cada partido de local en una caldera que aliente al equipo en la lucha por los puestos de clasificación.

El fixture marca que los próximos dos partidos del Fucsia serán en casa. Este domingo, en el estadio de Deportivo Armenio, recibirá a Sportivo Belgrano de San Francisco. Y en la siguiente fecha, a Independiente de Chivilcoy. Son dos rivales muy exigentes. La campaña de abonados seguirá en junio, ya que Atlético tendrá otros tres encuentros de local: El Linqueño, 9 de Julio de Rafaela y Gimnasia de Concepción del Uruguay.

La adhesión al abono es sencilla: el proceso es 100% digital y se realiza en pocos minutos a través del sitio web oficial atleticoescobar.com.ar. Una vez completado el registro, el abonado ya queda habilitado para ingresar al estadio desde la próxima fecha de local. Los valores son muy accesibles: $5 mil para los menores de 18 años, $10 mil la ubicación en el sector general (popular Nakis) y $30 mil en la platea.