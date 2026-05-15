El caso del jabalí visto en la zona de Zoonosis dispara el debate sobre el mascotismo

Su aparición en las inmediaciones del Centro de Zoonosis volvió a poner en discusión esta práctica ilegal, que afecta la salud de los animales, altera los ecosistemas y puede representar riesgos para la población.



La reciente aparición de un jabalí en las inmediaciones del Centro de Zoonosis de Belén de Escobar volvió a poner sobre la mesa una problemática que preocupa cada vez más a especialistas y autoridades: el mascotismo, es decir, la tenencia ilegal de animales silvestres como si fueran animales de compañía.



El caso ocurrió durante la madrugada del martes, cuando un vecino fotografió al animal caminando por la zona y envió la imagen a las autoridades municipales. A partir de ese momento se activó un protocolo preventivo con intervención de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia, la Policía Rural, Defensa Civil y Zoonosis de la Municipalidad de Escobar, que incluye la captura, evaluación y eventual reubicación del ejemplar. El episodio se dio días después del avistamiento de un puma en la localidad de El Cazador.



Aunque todavía no se determinó el origen del ejemplar, el hecho de que no sea una especie autóctona incrementa las sospechas de que pueda tratarse de un caso vinculado al mascotismo. El director general de Zoonosis, Cristian Pisaco, explicó que “el mascotismo genera el aumento de la caza furtiva y el tráfico ilegal de animales silvestres”, y agregó que “el cautiverio les provoca estrés, mala alimentación, atrofia muscular por falta de ejercicio y pérdida de conductas naturales”.



El funcionario señaló además que el mascotismo implica la tenencia ilegal de fauna silvestre en domicilios, una práctica que genera alta mortalidad, pérdida de biodiversidad y se considera una forma de maltrato animal, además de aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades entre animales y personas y de impedir su reinserción en el hábitat natural.



En el caso del jabalí, se trata de una especie invasora exótica que puede generar daños ambientales y riesgos sanitarios. Si bien suele evitar el contacto humano, puede reaccionar de forma agresiva si se siente amenazado. En los últimos años, se han realizado distintos operativos en el distrito de rescate de distintas especies como carpinchos, serpientes y aves rapaces, mantenidas ilegalmente en domicilios particulares.



Las autoridades remarcaron la importancia de no acercarse ni intentar capturarlo y dar aviso inmediato a Defensa Civil (103), al 11 3554-6825 o mediante Ojos y Oídos en Alerta, disponible en www.escobar360.gob.ar.